12月13日（土）19時から日本テレビ系で生放送される「女芸人No.1決定戦 THE W 202５」決勝戦。プロアマ問わず、ピン、コンビ、トリオの人数制限なし、漫才、コント、ピン芸など…面白ければ何でもあり！

そんな“お笑い異種格闘技戦”を最前線で見守る大会オブザーバーがこちらの４名に決定！



大会オブザーバー（※50音順）

あの

江村美咲（パリ五輪サーブル団体 銅）

手越祐也

福部真子（世界陸上100mハードル日本代表）

TVerで歴代女王が一堂に会する

「応援ブース」をライブ配信！

TVerでは、地上波決勝大会の1時間前、１８時から、大会サポーターの山添寛（相席スタート）、コットン、そしてTHE W歴代女王が一堂に会し、「歴代女王が注目するファイナリスト情報」「ここでしか聞けないTHE W裏話」など…

見れば決勝大会が俄然面白くなるコンテンツをお届けします！

＜大会サポーター＞ 山添 寛（相席スタート）、コットン

＜進行＞ 並木雲楓（日本テレビアナウンサー）

＜歴代女王＞ 吉住、オダウエダ、天才ピアニスト、にぼしいわし 〜ほか出演者調整中

※18時00分頃から地上波放送終了までの3時間半程度を予定。

※配信開始時間は数分程度遅れる可能性があります。

※ライブ配信終了後、見逃し配信も実施します。

地上波生放送終了直後に

Huluで「“最速”反省会」をライブ配信！

オンライン動画配信サービスHuluでは、「女芸人No.1決定戦 THE W」の見逃し配信に加え、「THE W 2025」新女王と惜しくも敗れたファイナリストが大集合する「“最速”反省会」を、決定戦の生放送終了直後からライブ配信します！

大会サポーターの山添寛（相席スタート）、コットンと一緒に、“大会終了直後の今しか聞けない”赤裸々トークをお送りします！

＜大会サポーター＞ 山添 寛（相席スタート）、コットン

＜進行＞ 並木雲楓（日本テレビアナウンサー）

＜ファイナリスト８組＞

エルフ、紺野ぶるま、電気ジュース、とんでもあや

ニッチェ、パンツ万博、もめんと、ヤメピ

※地上波放送終了後21時23分頃から1時間程度を予定。

※配信開始時間は数分程度遅れる可能性があります。

※ライブ配信終了後、見逃し配信も実施します。

Huluのライブ配信は、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどで視聴が可能です。

※ライブ配信が視聴可能なリビングルームデバイスの詳細は https://help.hulu.jp/faq/show/4460 をご覧ください。



■概要

＜番組名＞

「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」

12月13日（土）19:00〜21:24 生放送 （日テレ系全国ネット）

＜番組ＭＣ＞

後藤 輝基（フットボールアワー）、黒田 みゆ（日テレアナウンサー）

＜審査員＞

川島 明（麒麟）、粗品（霜降り明星）、田中 卓志（アンガールズ）、哲夫（笑い飯）、友近、森田哲矢（さらば青春の光）、リンゴ（ハイヒール）

＜大会サポーター＞

山添 寛（相席スタート）、コットン

＜大会オブザーバー＞

あの、江村美咲（パリ五輪サーブル団体 銅）

手越祐也、福部真子（世界陸上100mハードル日本代表）

＜優勝賞金＞

1000万円

＜副賞＞

「日テレ人気番組出演権」「冠特番」など

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/thew/

番組公式X：https://x.com/the_w_ntv

番組公式Instgram：https://www.instagram.com/the_w_ntv/