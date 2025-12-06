小川菜摘、豚肉×春雨の野菜たっぷり簡単レシピを紹介「わぁぉ〜美味しそう」「チャチャっと料理するのが本当に凄い」
ダウンタウン・浜田雅功（62）の妻でタレントの小川菜摘（62）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。「簡単」とつづり、豚肉を使った手料理レシピを公開した。
【動画】「作ってみたい」小川菜摘が披露した豚肉×春雨の野菜たっぷり簡単料理
小川は「簡単 豚バラ白菜はるさめニラ炒め にんにくチューブ、醤油（大2）きび砂糖（大1）塩胡椒、水200ml 胡麻油（大1） #おうちごはん #お献立」と材料を紹介し、味が染み込んだ香ばしい香りがしてきそうな、フライパンで炒める動画を投稿している。
この投稿に、コメント欄には「美味しそう きび砂糖がイイんですね 買ってこよう…」「わぁぉ〜美味しそう 作ってみたい」「菜摘さんのチャチャっと料理するのが本当に凄いですね〜」「明日のお夕飯に真似っこさせていただきます」などと、作ってみたいという声が集まっていた。
