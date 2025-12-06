プロ野球・巨人が11月28日に球団納会ゴルフを行いました。

今季、ソフトバンクからトレードで加入したリチャード選手はゴルフ場でも話題を独占。まずは同組が、阿部慎之助監督、大田泰示2軍打撃コーチ（ゴルフにはアカデミーコーチとして参加）、そして真田裕貴スコアラーとかなり“ヘビー級”な組み合わせでした。

ティーオフを待つ間、阿部監督がまず指摘したのはその手袋でした。「それはアウトだろ？」と指さした先には野球用の革手袋。公式競技ではルール適合外かもしれないため、大田コーチにたしなめられながらも、まずは一振り。「ビュンッ！」という空気を切り裂くような音に報道陣も含めた全員が驚きの声を上げました。

ティーショットでは「かっ飛ばせ」と阿部監督から指示を受けると、強振。「エグっ」と声が上がるほど、豪快にボールを飛ばします。その後も、報道陣が待つ方向にボールを打ち込むと、急いで駆けつけ、全員の無事を確かめるなど、忙しかったリチャード選手。

スコアはグロス113、ネット80.6とユニホーム組では53位でしたが、話題に事欠かなかった一日でした。