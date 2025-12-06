バカリズム、“服をシェア”夫婦仲の良さにじむエピソードに反響「ほっこりしますねぇ」「サイコーです」 妻は元でんぱ組.inc・夢眠ねむさん
お笑い芸人のバカリズム（50）が5日、自身のインスタグラムを更新。夫婦仲の良さが感じられるほっこりエピソードを明かした。
【写真】バカリズムの妻は…芸能界を引退した夢眠ねむさん
バカリズムは、2019年12月に元でんぱ組.incの夢眠ねむさん（2019年3月に芸能界引退）と結婚。23年10月には第1子となる男児の誕生を報告している。
投稿では「警察署を見学させていただいた際に写真をお願いされ、各部署のみなさんと撮ったのだけど、僕が着ていたスウェットが朝、奥さんから借りた物で」と話し、ねむさんに借りて着ていたというスウェットの写真をアップ。黒いスウェットには、白字で大きく「SALT REACTION」と記されている。
続けてバカリズムは「プリントの文字が『SALT RIACTION（塩対応）』という意味だと帰ってから知った」（原文ママ）と“オチ”を明かし、ファンから「サイコーです」「あらっ 服は塩対応だけど実際は神対応」「ほっこりしますねぇ」などと、さまざまな反響を集めた。
バカリズムは2027年度前期のNHK連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』の脚本を担当。11月にドラマの発表会見に出席した際には「今回は警察署が舞台なんですが、よくドラマの題材にされる刑事課ではなくて生活安全課。聞いたところによると生活安全課という部署は、ほとんどドラマの題材になったことがないらしく。なんでなってないのかと聞くと警察署の中で唯一、事件を未然に防ぐ部署なのでドラマになるような事件が起こりにくい。起こらないことが成果なので。だからなかなかドラマにされたことがない。僕はそこに魅力を感じまして生活安全課を舞台にドラマを書かせていただくことになりました」と話していた。
【写真】バカリズムの妻は…芸能界を引退した夢眠ねむさん
バカリズムは、2019年12月に元でんぱ組.incの夢眠ねむさん（2019年3月に芸能界引退）と結婚。23年10月には第1子となる男児の誕生を報告している。
投稿では「警察署を見学させていただいた際に写真をお願いされ、各部署のみなさんと撮ったのだけど、僕が着ていたスウェットが朝、奥さんから借りた物で」と話し、ねむさんに借りて着ていたというスウェットの写真をアップ。黒いスウェットには、白字で大きく「SALT REACTION」と記されている。
バカリズムは2027年度前期のNHK連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』の脚本を担当。11月にドラマの発表会見に出席した際には「今回は警察署が舞台なんですが、よくドラマの題材にされる刑事課ではなくて生活安全課。聞いたところによると生活安全課という部署は、ほとんどドラマの題材になったことがないらしく。なんでなってないのかと聞くと警察署の中で唯一、事件を未然に防ぐ部署なのでドラマになるような事件が起こりにくい。起こらないことが成果なので。だからなかなかドラマにされたことがない。僕はそこに魅力を感じまして生活安全課を舞台にドラマを書かせていただくことになりました」と話していた。