モデルの加藤栞（２０）が６日、都内で初の写真集「ｓｈｉ〜。」（集英社）の発売記念イベントを行った。

８月に２０歳になった加藤が、初めて訪れたトルコで撮影。自ら衣装をセレクトし１７ポーズを選定。初のランジェリーや、すっぴん姿にも挑戦し「とにかく楽しかった」と振り返った。一方、現地でハプニングもあったといい「スマホをタクシーの中で紛失してしまいまして、みんなで必死になってタクシー会社にも電話して、防犯カメラもホテルの人にチェックしてもらって、なんとか戻ってきました」と苦笑いした。

写真集のタイトル「ｓｈｉ〜。」は自身で決めたと明かし「自分の私物とかを『ｓｈｉ』と書くことが多いのと、『シー』という意味も秘密みたいな感じで視聴者の人を、ワクワクさせるような魅力があるかなと思っていて、それとかけてタイトルにしたいと思いました」と説明。見どころについては「今までにない自分が出せたのかなと。いろんな表情だったり、ファッションだったりと自分が好きだったものをたくさん詰め込めた」と胸を張った。

点数については「難しい…。１００点でいきます！。自分の最大なスタイリングだったり、メークだったり最大の魅力を最大限に出せたのかなと。１００というのはまだ伸びる数字なので１００点でいきます」とアピールした。