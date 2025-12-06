２０２６年６月に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会の組み合わせ抽選会が日本時間１２月６日午前２時から、アメリカのワシントンＤＣで行われた。

Ｌ組のイングランド―クロアチアは、２０１８年ロシア大会準決勝と同じカードだ。クロアチアはこの試合が３試合連続の延長戦だったが勝利し、初の決勝進出を決めた。イングランドにとってのリベンジマッチは熱い戦いになりそうだ。

過去最多５度の優勝を誇る王国ブラジルはＣ組に入った。１９９８年フランス大会の開幕戦で対戦したスコットランドと対戦する。この試合はブラジルが２―１で勝利。Ｗ杯通算５０勝目の節目を飾った。前回カタール大会で４強入りしたモロッコもいるＣ組は、Ｆ組の日本が２位以上で１次リーグを突破した場合、決勝トーナメントで対戦する相手となるだけに目が離せない。

Ｉ組のフランスとセネガルは、０２年日韓大会の開幕戦と同カード。前回王者のフランスが初出場のセネガルに０―１でまさかの敗戦。波乱の幕開けとなった。

今大会の開幕カードは、Ａ組のメキシコと南アフリカに決まった。開催国として迎えるメキシコが、１０年南アフリカ大会で１―１で引き分けた開幕戦の相手と再戦する。