女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」は6日、13日午後7時から日本テレビ系で生放送される決勝大会に、オブザーバーとして「あのちゃん」ことタレント・あの、タレントの手越祐也（38）らが出演すると発表した。パリ五輪フェンシング女子サーブル団体で銅メダルを獲得した江村美咲（27＝立飛ホールディングス）、陸上の世界選手権東京大会の女子100メートル障害日本代表の福部真子（30＝日本建設工業）も含めた4人がオブザーバーを務める。

プロアマ問わず人数制限もなし。“お笑い異種格闘技戦”を最前線で見守り、8組が争う決勝大会に花を添える。今年で9回目となる大会には過去最多の1044組がエントリー。優勝者には優勝賞金1000万円と、副賞の日テレ系番組出演権と冠特番が贈られる。

決勝のMCは「フットボールアワー」の後藤輝基と日テレの黒田みゆアナウンサー。審査員を笑い飯・哲夫、アンガールズ・田中卓志、麒麟・川島明、ハイヒール・リンゴ、友近、さらば青春の光・森田哲矢、霜降り明星・粗品の7人が務め、大会サポーターは相席スタート・山添寛、コットンの西村真二ときょんの3人が務める。

【決勝進出の8組と過去の進出回数】

エルフ（4年連続4度目）

紺野ぶるま（2年連続5度目）

電気ジュース（初）

とんでもあや（初）

ニッチェ（7年ぶり3度目）

パンツ万博（初）

もめんと（初）

ヤメピ（初）

【過去の優勝者】

第1回（2017年）ゆりやんレトリィバァ（参加636組）

第2回（2018年）阿佐ヶ谷姉妹（参加606組）

第3回（2019年）3時のヒロイン（参加627組）

第4回（2020年）吉住（参加646組）

第5回（2021年）オダウエダ（参加700組）

第6回（2022年）天才ピアニスト（参加735組）

第7回（2023年）紅しょうが（参加863組）

第8回（2024年）にぼしいわし（参加903組）