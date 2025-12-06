各競技のMVP受賞選手

2026年に開催されるサッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の抽選会が5日（日本時間6日）、米ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで行われた。会場には世界の超大物が集結。ネットでは驚きなど様々な声が上がった。

スポーツ界屈指のメガイベントの抽選には、各競技の超大物が顔をそろえた。

米大リーグのアーロン・ジャッジ、NBAのシャキール・オニール氏、NHLのウェイン・グレツキー氏、NFLのトム・ブレイディ氏。それぞれ各リーグでMVPを受賞している。

スーパースターの共演に、中継などで抽選を見守ったX上のファンも反応した。

「まさかシャックとジャッジがくじ引くと思わなかった」

「グレツキー ブレイディ シャック ジャッジってすごいメンツだな」

「ゲスト豪華過ぎる」

「アメリカ4大スポーツのスーパースター揃い踏みすぎる」

「さすが北米開催」

「ジャッジとシャック出てくるのエグすぎる。何のイベントなんだw」

「シャックとジャッジ どえらい並びやな」

史上初めて「ポット2」に入った日本代表（FIFAランク18位）はグループFでオランダ（同7位）、チュニジア（同40位）と同組に。もう1チームは、これから欧州予選プレーオフ（PO）B組を戦うウクライナ（同28位）、ポーランド（同31位）、スウェーデン（同43位）、アルバニア（同63位）のいずれかとなる。



（THE ANSWER編集部）