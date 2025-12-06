「まさか…」W杯抽選会に現れた超大物に騒然 豪華すぎる並びが「さすが北米開催」
各競技のMVP受賞選手
2026年に開催されるサッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の抽選会が5日（日本時間6日）、米ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで行われた。会場には世界の超大物が集結。ネットでは驚きなど様々な声が上がった。
スポーツ界屈指のメガイベントの抽選には、各競技の超大物が顔をそろえた。
米大リーグのアーロン・ジャッジ、NBAのシャキール・オニール氏、NHLのウェイン・グレツキー氏、NFLのトム・ブレイディ氏。それぞれ各リーグでMVPを受賞している。
スーパースターの共演に、中継などで抽選を見守ったX上のファンも反応した。
「まさかシャックとジャッジがくじ引くと思わなかった」
「グレツキー ブレイディ シャック ジャッジってすごいメンツだな」
「ゲスト豪華過ぎる」
「アメリカ4大スポーツのスーパースター揃い踏みすぎる」
「さすが北米開催」
「ジャッジとシャック出てくるのエグすぎる。何のイベントなんだw」
「シャックとジャッジ どえらい並びやな」
史上初めて「ポット2」に入った日本代表（FIFAランク18位）はグループFでオランダ（同7位）、チュニジア（同40位）と同組に。もう1チームは、これから欧州予選プレーオフ（PO）B組を戦うウクライナ（同28位）、ポーランド（同31位）、スウェーデン（同43位）、アルバニア（同63位）のいずれかとなる。
（THE ANSWER編集部）