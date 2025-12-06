超特急ユーキ、後輩達が憧れているメンバー明かす リョウガと過ごした10代の思い出と比較
【モデルプレス＝2025/12/06】超特急のリョウガ（船津稜雅）とユーキ（村田祐基）が5日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）の後輩たちへの思いを語った。
【写真】EBiDAN10代の後輩が憧れている超特急メンバー
EBiDANの中では最年長グループとなる超特急。この日リスナーから、EBiDAN内で歳の差を感じたことがあるかという質問が寄せられた。ユーキは、最年少グループである6人組のメインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）や8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）に「まだ10代がいるってことが正直怖い」と吐露。リョウガも「さね（Lienelの高桑真之の愛称）とか15歳？ヤバすぎだ…」と口にした。
ファンの間では「おさなな（幼馴染みの略語）」コンビとして親しまれているリョウガとユーキは、2人の15歳の頃を回顧。リョウガは、ダンスなどのレッスンに励んでいた当時について「俺たちもレッスン終わりとかに毎日のように行ってたよな」とファストフード店や牛丼屋を頻繁に訪れていたといい「コンビニで買ったものを公園で食べて、そのまま遊んだりとかもしてた」と17〜18歳頃まで公園で鬼ごっこをしていたと振り返った。
ところが、ユーキが「今のEBiDANの子達なんてもう良い環境で育ってますから。鬼ごっこなんかしなかったでしょう」「10代がブランドもののバッグ持つのも有り得ないことだぞ」と後輩への不満を漏らすと、リョウガは「俺がもらおう、全部。装飾品とかも着けるな。首輪とか腕輪とか着けるな。チャラチャラしやがって」と便乗。グループの“チャラチャラ担当”であるシューヤ（志村秀哉）を挙げ「シューヤか！みんな」とユーキがツッコミを入れると、「でも本当にシューヤに憧れてる奴はいます、何人か」と明かした。普段からシルバーアクセサリーなどのアイテムを複数身に着けているシューヤのことを「『本当にかっこいい！俺もいっぱい着けよ』みたいな人はマジでいる。ああいうのに憧れる年ってあるからね」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
【写真】EBiDAN10代の後輩が憧れている超特急メンバー
◆超特急リョウガ＆ユーキ、EBiDAN内で歳の差を感じたことは？
EBiDANの中では最年長グループとなる超特急。この日リスナーから、EBiDAN内で歳の差を感じたことがあるかという質問が寄せられた。ユーキは、最年少グループである6人組のメインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）や8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）に「まだ10代がいるってことが正直怖い」と吐露。リョウガも「さね（Lienelの高桑真之の愛称）とか15歳？ヤバすぎだ…」と口にした。
◆超特急リョウガ、EBiDANの後輩から憧れられているメンバー明かす
ファンの間では「おさなな（幼馴染みの略語）」コンビとして親しまれているリョウガとユーキは、2人の15歳の頃を回顧。リョウガは、ダンスなどのレッスンに励んでいた当時について「俺たちもレッスン終わりとかに毎日のように行ってたよな」とファストフード店や牛丼屋を頻繁に訪れていたといい「コンビニで買ったものを公園で食べて、そのまま遊んだりとかもしてた」と17〜18歳頃まで公園で鬼ごっこをしていたと振り返った。
ところが、ユーキが「今のEBiDANの子達なんてもう良い環境で育ってますから。鬼ごっこなんかしなかったでしょう」「10代がブランドもののバッグ持つのも有り得ないことだぞ」と後輩への不満を漏らすと、リョウガは「俺がもらおう、全部。装飾品とかも着けるな。首輪とか腕輪とか着けるな。チャラチャラしやがって」と便乗。グループの“チャラチャラ担当”であるシューヤ（志村秀哉）を挙げ「シューヤか！みんな」とユーキがツッコミを入れると、「でも本当にシューヤに憧れてる奴はいます、何人か」と明かした。普段からシルバーアクセサリーなどのアイテムを複数身に着けているシューヤのことを「『本当にかっこいい！俺もいっぱい着けよ』みたいな人はマジでいる。ああいうのに憧れる年ってあるからね」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】