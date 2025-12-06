「気づけば、ずっと同じボブ」な【40・50代】へ →《ウルフ》で長さ変えずに即オシャレ♡

長さを変えなくても、ボブの雰囲気をガラッと刷新できるのがボブウルフ。トップと襟足にさりげなく差をつけるだけで、表情が引き立って今っぽい抜け感が手に入ります。ストレートでも動きが出るカットなので、忙しい人でも挑戦しやすいのも魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人が取り入れやすいボブウルフをご紹介します。同じボブヘアに飽きてきた……という人はぜひチェックしてみて。

まろやかブラウンが引き立つ柔らかボブウルフ

まろやかなブラウンカラーをベースにしたボブウルフ。トップはふんわり丸みを残しつつ、毛先は内へ入れて自然な立体感をつくっています。ベースはくるんと外へ流してくびれを形成。ストレートタッチでも表情が出やすい質感で、ボブの扱いやすさはそのままに軽やかな動きをプラスしています。いつものボブにごく自然な変化をつけたい人にぴったりのデザインです。

透明感ブランジュの小顔ボブウルフ

サラッとしたストレートタッチに映える、透明感のあるブランジュカラーのボブウルフ。トップはナチュラルに内へ入れ、ベースは外へ軽くハネさせて、さりげないくびれをつくっています。外ハネでもすっきり見えるラインが特徴で、顔まわりがふんわりと整って見えるのもポイント。シンプルなボブに動きを加えて、軽やかな抜け感を演出してくれるスタイルです。

ひし形シルエットの今っぽネオウルフ

ひし形のシルエットを意識した、ラフな質感のネオウルフ。表面の毛束にほどよい動きをつけつつ、ベースはかなり軽めに整えて外へハネさせています。トップの丸みと襟足のくびれでバランスを取りながら、ウルフらしさを柔らかく表現したデザイン。重さを残さず、軽やかに揺れる毛先が特徴で、スタイル全体に程よいモード感と抜け感が漂います。

柔らかベージュのナチュラルボブウルフ

柔らかいベージュカラーをまとった、控えめな変化が取り入れやすいボブウルフ。トップはふんわりと内へ入り、ベースはぷつっと感を残しながらほんのりハネるニュアンス。ウルフほどの段差はつけないため、ボブの丸さをキープしつつも軽快な動きが出やすいのが魅力。柔らかく揺れる毛先が大人の余裕を感じさせる、ナチュラルなデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里