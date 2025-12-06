同じ話を何度もする友人。母「またかって思ったけど──」関係を円満に保つ【年寄りのマナー】にハッ

「それ、前にも聞いた」と思う瞬間、ありますよね。しかし、それってお互いさまなのかもしれません。筆者の母と友人の会話を聞きながら、「年を重ねて人と円満に付き合う秘訣」を学びました。

またその話？

母の仲良しの友人AさんとBさんが、久しぶりに遊びに来た日のこと。



テーブルにはお茶とお菓子が並び、楽しそうな笑い声が弾んでいました。

Aさんが話し始めました。



「そういえば、うちの近所に空き巣が入ったことがあってね……」





私は心の中で（あー、またその話だ）と思いました。前にも聞いたことがあるし、たぶん3回目くらいです。

それでも、Bさんも母も「へぇ～」「そうなの～？」と興味津々の様子。



まるで初めて聞くみたいにリアクションしています。

まるでデジャヴのような展開

話は中盤を過ぎ、だんだんオチへと向かっていきます。



そして、Aさんの話がクライマックスに差しかかった瞬間━━



Bさんが「えぇーっ！ そうなの！？」と大げさに驚いて見せました。

私は思わず吹き出しそうに。



（それ、前にもまったく同じタイミングで同じリアクションしてたよ……！）



この光景、デジャヴそのものです。



でも、3人とも自然な表情で笑い合っています。



まるで脚本があるかのような展開に、私はひとりで笑いを堪えながら聞いていました。