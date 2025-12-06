メタモンキターーーッッ！！【ミスド】可愛すぎる！「ネットオーダー限定ドーナツ」

【ミスタードーナツ】で絶賛販売中のポケモンドーナツから、ネットオーダー限定のドーナツがいよいよ販売スタート！ 昨年同様、ポケモンの個体差にも注目が集まる限定ドーナツは、今年も大盛り上がりしそうな予感です。そこで今回は、可愛すぎ注意な「ネットオーダー限定ドーナツ」を紹介します。

今年の限定ドーナツはメタモン！

11月26日より販売が始まったのは「タマげた！ メタモンのドーナツツリー」。昨年のネットオーダー限定ドーナツ「チュロ・デ・ダグトリオ」も、そのインパクトの強さでSNSを中心に話題を集めましたが、今回も昨年に負けないメタモンの可愛さが話題を集めそうです。

飾られたドーナツポップはなんと8個！？

オールドファッションをベースにメタモンと8個のドーナツポップで飾り付けをしたドーナツツリーは、ボリュームはもちろん、さまざまな味が一度で楽しめるお得感も嬉しいポイント。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「結構大きめなので、数人でシェアして食べるのがおすすめです。」とのことなので、クリスマスパーティーやホームパーティーで用意すると盛り上がりそうです。

【ミスタードーナツ】の「ネットオーダー限定ドーナツ」は、のんびりとした表情が可愛いメタモンが主役。販売期間は12月25日までのため、気になる方は早めに予約しておきましょう。

