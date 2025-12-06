µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡ÈÂ³ÊÔ¡É¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¥·¡¼¥º¥ó2¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢4Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ²¬¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¡È¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡ÉºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¤º´¥öÃ«¤ÎÆü¡¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ò¼Ñ¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡×¤ÈºÇ½ª²ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿°ò¼Ñ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó2¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¤ÈÂ³ÊÔ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡¡ºÇ¹â¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥ó2¤¢¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤è¤â¤®¤µ¤ó¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íí¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó2¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥ó2¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢¡ÈÂ³ÊÔ´õË¾¡É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖµÈ²¬Î¤ÈÁ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷riho_yoshioka¡Ë
