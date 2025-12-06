女性ファッション誌「ｎｏｎ―ｎｏ」の専属モデル・加藤栞が６日、自身初の写真集「ｓｈｉ〜。」（集英社刊、税込３３００円）の発売記念イベントを都内で行った。

「行ったことのないところに行きたい」という加藤のリクエストで、トルコに行って撮影。「楽しかった。文化とか環境も違うし、街並みが本当に楽しくてワクワクドキドキ」。現地の海、犬猫との撮影が印象に残ってるといい「新鮮で今までにない」と懐かしんだ。撮影外ではタクシーでスマホをなくすハプニングもあったそうだが「修学旅行みたいな楽しいハプニング」と笑った。

普段のモデル活動ではファションショーなど洋服を見せることに重きをおいているというが「写真集って色々な表情を見せられる」。本作では「水着もランジェリーも初めて挑戦している」と新たな姿も披露している。「今までにない自分が出せた。自分の好きなものを詰め込んだ」と納得の出来に。出来栄えには「１００点」と語った。

２０２５年も残り１か月を切った。今年１年を振り返る漢字一字を「挑」と発表。２月に「Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ」専属モデルを卒業し、４月１８日発売の６月号から女性ファッション誌「ｎｏｎ―ｎｏ」専属モデルへ。８月には２０歳を迎え「環境が変わったのかな。周りのお仕事とかも大人になっていく段階みたいなのが増えて。大人にならないとなと背伸びしながら頑張った１年」と振り返った。

２０２６年は「色々なことにこれからお芝居とかもやっていこうかなと思っている。まだ未知の世界すぎてはっきりしていないことが多いけど、自分の中で楽しめたら。青春系（のジャンル）、制服（を着る役）はやってみたい」と女優業挑戦に意欲。一方で大人な女性への憧れから「コーヒーを飲めるように頑張ります。カフェでブラックコーヒーを飲めるようになりたい」とプライベートの目標も明かした。