¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç18Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ê¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¡Ë¡Ù¤Î¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤µ¤¨¶ÃØ³¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¿Ø¤Î¡ÈËÜµ¤¤Î¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹Ä©Àï¡É¤ò¤á¤°¤ëÁÔÀä¤ÊÎ¢Â¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Î©¾ì¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤â°Û¤Ê¤ë2¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë·ü¤±¤ë¾ðÇ®¤ÈÆ®»Ö¡¢¶ìÇº¡¢¼»ÅÊ¡¢°¦¤òÉÁ¤¤¤¿°æ¾åº´Æ£¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¶¥µ»¥À¥ó¥¹Ì¡²è¤ÎÀè¶î¤±ÅªºîÉÊ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤³¤ÎBL¤¬¤ä¤Ð¤¤¡ª2019¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Å¤¯»É·ãÅª¤ÊÃËÀÆ±»Î¤Î°¦¤È¥À¥ó¥¹¤ÎÊª¸ì¤ÏÆÉ¤à¿Í¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ï¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¹ñÆâ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ë½éÄ©Àï¡£°ìÊý¡¢Ä®ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿ùÌÚ¿®Ìé¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ê¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¥À¥ó¥¹¡ËÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢ÃÝÆâ¤Î±é¤¸¤ëÎëÌÚ¿®Ìé¤ò10¥À¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÅÄÅè¥¢¥¤ËÅÚµï»Ö±ûÍü¡¢¿ùÌÚ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Çµ¤ÉÊ¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Ìð¾åË¼»Ò¤òÀÐ°æ°ÉÆà¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡4¿Í¤¬Ä©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡ÈÆùÂÎ¤âÀº¿À¤â¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¡É¤È¥×¥í¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤ë10¥À¥ó¥¹¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¥é¥Æ¥ó¡¢·×10¼ïÌÜ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¶¥µ»À¤Î¹â¤µ¤Ï¡È¥À¥ó¥¹³¦¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤¬¿ô¥ö·î¤Ç½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ëÎÎ°è¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÝÆâ¡¢Ä®ÅÄ¡¢ÅÚµï¡¢ÀÐ°æ¤Î4¿Í¤Ï¡¢´ðÁÃ¤«¤é»ÑÀª¡¢¶ÚÎÏ¶¯²½¡¢¥Û¡¼¥ë¥É¤Î·Á¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢È¾Ç¯¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö·±Îý¤òÀÑ¤ß¡¢¥×¥í¤¬Ç§¤á¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¡£ ¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿À¾Èø¹À°ì¡¦²¼ÅÄÍõ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ë¡¢¹âÌÚÎ´¡¦¹âÅèÀ»Èþ¡Ê¥é¥Æ¥ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤â¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤½¸ÃæÎÏ¤È·ÑÂ³ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¯¡£
¡¡²¼ÅÄ¤Ï¡Ö¡ØÆùÂÎ¤âÀº¿À¤â¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¡¢¼Â¤Ï¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1¶Ê1Ê¬È¾¤È¤·¤Æ10¼ïÌÜ¡¢±Ç²è¤Ç¤ÏÃË½÷µÕ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç20¼ïÌÜ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤òÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¿ô¥ö·î¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î²á¹ó¤µ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ê¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¡Ë¤È¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹2¼ï¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÄ©Àï¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖÇÐÍ¥¤À¤«¤éÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¤¬É¬¤º¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤Î¡È¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥À¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¹Ö»Õ¿Ø¤¿¤Á¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡²¼ÅÄ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Îý½¬¤ËÆþ¤ë»þ´ü¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ðÁÃÎý½¬¤È»ÑÀª¤ä¶¯²½Îý½¬¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÌóÈ¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¤«¤±¤ÆÎý½¬¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¿ùÌÚ¤ò±é¤¸¤¿Ä®ÅÄ¤ÎÄ©Àï¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥×¡¼¥ë¤ÎÄë²¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ì¡²è¤Ç¤âÆÃÄ§Åª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÄë²¦¥Û¡¼¥ë¥É¡É¤òÌ¥¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤äÂç²Ï¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡Ê¤Û¤«¤ÎÊý¤è¤ê¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¡Ë¤Î»²²Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤â³§¤µ¤ó¤âÆüº¢¤«¤é¥¸¥à¤ËÄÌ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂÎÎÏºî¤ê¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ£±¥ö·îÁ°¤«¤é»£±ÆÃæ¤Ï¡¢¤Û¤ÜËèÆü¿ô»þ´Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò±é¤¸¤¿ÀÐ°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤´¼«¿È¤Î¥À¥ó¥¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºî¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ø¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Î±äÄ¹Àþ¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥àÆÈÆÃ¤ÎÀ¼Á¤òÍý²ò¤·¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¡Ê¿ùÌÚ¡Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄë²¦¤È¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¾Èø¡Ë¤È¡¢ÀÐ°æ¤ÎÍý²òÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¾Î»¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¤«¤éÄ©¤ó¤ÀÃÝÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÌÚ¤Ï¡Ö4¿Í¤Î¤Ê¤«¤ÇÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç±¿Æ°¿À·Ð¤ÏÈ´·²¡¢ÂÎ´´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤Æ¤âÅØÎÏ²È¤Ç¤¹¡£´ðÁÃÎý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ø¤¤¤Ä¤«¤éÍÙ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÃÏÆ»¤Ë´ðÁÃÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤ÇÍÙ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¤â´ðÁÃ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ»´ü´Ö¤Ç¼ÂÁ©¥ì¥Ù¥ë¤ØÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÅÚµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅÚµï¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Ð¥ì¥¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹âÌÚ¡Ë¡¢¡ÖÅÚµï¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥ì¥Ã¥°¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¢¡¼¥Á¾õ¤ÎµÓ¤Î·Á¤Ï¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬Íß¤·¤¬¤ëµÓ¤Ç¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¥À¥ó¥µ¡¼Ã£¤«¤é¤â¤Û¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹âÅè¡Ë¤ÈÎà¤Þ¤ì¤ÊºÍÇ½¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢4¿Í¤ÎÀ®Ä¹°ÕÍß¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¯¡¢¸ß¤¤¤ò¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤·¤Æ»É·ã¤·¹ç¤¤¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ»½Ñ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ì¡²è¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë2ÁÈ¤Î´Ø·¸¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ì¤Î¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¤â¶Ã¤¯ËÜµ¤ÅÙ¤¬ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
