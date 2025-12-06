『キミとアイドルプリキュア♪』場面カット （C）ABC-A・東映アニメーション

　アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ　ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜　前8：30）第43話「うたの歌」の先行場面カット＆あらすじが公開された。

　7日放送の第43話は、なんとか成功に終わった響カイトのライブだったが、アイドルプリキュアとダークランダーの姿は多くの観客に目撃され、大きなニュースになっていた。

　正体がバレるかもしれない、と心配するみんなをはげまそうとうた（声：松岡美里）が歌うと、たまたま喫茶グリッターに来ていた芸能事務所の社長がその歌声に感激し、アイドルデビューしてほしい、と持ちかけられる。

　翌日、どうするのかと学校で聞かれ、「カイトさんのように、自分ももっとたくさんの人をキラッキランランにできたらうれしい」と答えるうた。みんなから後押しの言葉をもらったうたは「アイドルをやりたい！」と決心する。

　これからお世話になる社長に「よろしく」と歌いかけようとするうただったが、社長は突然、腕でバツ印を作り。

　『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。