■FIFAワールドカップ2026 組み合わせ抽選会（日本時間6日、米・ワシントン）

6月に開幕を迎える「FIFAワールドカップ26」の組み合わせ抽選会が6日（日本時間）にワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで行われた。8大会連続8回目の出場となった日本は1次リーグでオランダ、チュニジア、来年3月に決まる欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同じグループFに入り、初戦の相手は欧州予選無敗のオランダに決まった。





また、抽選会にはMLBから現役選手のアーロン・ジャッジ外野手（33、ヤンキース）、NBAからシャキール・オニール氏（53）などがスポーツ界を代表し抽選のアシスタントとして登場した。

前回の32か国から48か国が参加となった今大会。2022年のカタール大会では ドイツ、スペイン、コスタリカと強豪揃いのグループに入った日本。決勝トーナメントに進出したが、1回戦でクロアチアと対戦し1ー1のまま延長戦でも決着つかず、結果PK戦の末3ー1で敗退。W杯の歴代最高成績タイのベスト16で大会を終えた。今大会は悲願のベスト8進出を狙う。

会場とスケジュールは同7日に正式に発表される。

【グループA】メキシコ（15、開催国）、南アフリカ（61）、韓国（22）、欧州プレーオフD

【グループB】カナダ（27、開催国）、欧州プレーオフA、カタール（51）、スイス（17）

【グループC】ブラジル（5）、モロッコ（11）、ハイチ（84）、スコットランド（36）

【グループD】アメリカ（14、開催国）、パラグアイ（39）、オーストラリア（26）、欧州プレーオフC

【グループE】ドイツ（9）、キュラソー（82）、コートジボワール（42）、エクアドル（23）

【グループF】オランダ（7）、日本（18）、欧州プレーオフB、チュニジア（40）

【グループG】ベルギー（8）、エジプト（34）、イラン（20）、ニュージーランド（86）

【グループH】スペイン（1）、カーボベルデ（68）、サウジアラビア（60）、ウルグアイ（16）

【グループI】フランス（3）、セネガル（19）、FIFAプレーオフトーナメント2、ノルウェー（29）

【グループJ】アルゼンチン（2）、アルジェリア（35）、オーストリア（24）、ヨルダン（66）

【グループK】ポルトガル（6）、FIFAプレーオフトーナメント1、ウズベキスタン（50）、コロンビア（13）

【グループL】イングランド（4）、クロアチア（10）、ガーナ（72）、パナマ（30）

※（）内はFIFAランキング。残り6チームは3月に決定する

