櫻坂46ビルディバイド応援大使全員インタビュー！ カードゲームに勝てそうなメンバーで一致「運が悪いキャラ（笑）」
櫻坂46が、初のトレーディングカードゲーム化した「櫻坂46×ビルディバイド -ブライト- トレーディングカードゲーム ブースターパック」が2026年3月20日に発売される。“応援大使”としてアニプレックスYouTubeチャンネルでの出演やイベント登壇などを通してプロジェクトを盛り上げている松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青の6人に、印象に残った出来事や収録カードの感想を聞いた。
【撮り下ろし写真】ソロカットも！まるで姉妹のような櫻坂46メンバー
――ビルディバイド応援大使としてさまざまな活動をされてきたと思いますが、一番印象に残っていること、テンションが上がった瞬間を教えてください。
【松田】『Aniplex Online Fest 2025』に出演させていただいた時、声優さんにインタビューする機会をいただいたんです。すごく緊張しましたが、アニメ制作に携わる方々から直接お話を聞けたのは貴重な経験でした。この活動がなければできなかったことなので、本当に楽しく、良い思い出になりました。
【森田】私も『Aniplex Online Fest 2025』で裏インタビューを担当したのですが、キャストの皆さんに結構難しい質問をしてしまって（笑）。それでも真摯に答えてくださって、私たち自身もたくさん学ぶことがありました。すごく素敵な機会で楽しかったです！
――アニプレックスの本社に行かれたメンバーもいたそうですね。
【谷口】私はオフィスに行かせていただきました！至るところにアニメのグッズが飾られていて、皆さんの熱意と“アニメ愛”が空間いっぱいに感じられました。私は個人的に『ギルティクラウン』が昔から大好きなんですが、「ここで作られていたんだ！」とすごく感動しました。
【的野】私も本社に伺いましたが、本当にアニメ愛にあふれた空間で、好きなものをお仕事にされているのが素敵だなと思いました。等身大パネルもあったり、キャラデザや構図の勉強本が並んでいたりして、学びの場でもあるんだなと感じました。すごくワクワクする空間で楽しかったです！
【小島】私も谷口と一緒にお邪魔しました。実際に働いている姿を間近で拝見して、デスク周りにグッズやぬいぐるみがたくさん並んでいるのを見て感動しました。皆さんが“好きなものに囲まれて働いている”ことが伝わってきて、そのアニメ愛が素晴らしい作品を生み出しているんだなと感じました。
【石森】私も社内見学をさせていただいたのですが、カードになる前の素材やデザイン過程を見せていただけました。普段なかなかできない経験で、とても刺激的でした。大好きなアニメに囲まれた空間にお邪魔できて、今回も一緒にお仕事できることがとてもうれしいです。
――メンバーの中で「この人ならカードゲームで勝てそう」と思う人は？
【的野】愛季ですかね（笑）。私はカードゲーム初心者で今回のお仕事をきっかけに始めたんですが、運も大事な要素だと感じて。愛季はちょっと不憫なところがあるというか…“運が悪いキャラ”なので（笑）、テクニックで勝てなくても、運の強さで勝てるんじゃないかなと思います（笑）。
【小島】私も愛季になっちゃいますね（笑）。小さい頃に家族とカードゲームで遊んでいた時は、私がずっと負けっぱなしで。だから私もそこまで強いタイプではないんですけど、でも運だけなら愛季には勝てそうな気がします（笑）。
――今回のカードで普段の生写真と違うところや、他メンバーのカードでお気に入りポイントはありますか？
【石森】ライブシーンの写真がたくさんあるのがいいなと思いました。松田さんと話していたんですが、2人のユニット曲の「縁起担ぎ」のシーンカードが入っていて、「うれしいね！」って盛り上がりました。
【谷口】生写真との違いは、やっぱり“自撮りカード”があるところ。今回の自撮りカットはとてもメンバーを近くに感じられると思います。本当にみんなかわいくて。いい写真が多すぎて、誰を引いても皆さんうれしくなっちゃうなと思います！
――ご自身の自撮りカードはいかがですか？
【谷口】えっと…かわいいと思います！（笑）
――今回のカード化に加えて、アニメ主題歌やアニメ作品とのコラボ、『AnimeJapan』、『AOF』など、櫻坂46としてアニメとのコラボが続いています。今後やってみたいコラボはありますか？
【松田】今度は櫻坂46としてアニメのオープニングやエンディングを歌えたらうれしいです！あとはちょっと欲張りかもしれませんが、アニメキャラクターと一緒に私たちの曲を踊れたら楽しそうだなって思います！
【森田】櫻坂46のメンバーは、それぞれかわいかったりかっこよかったり、個性豊かな声を持っているので、一言とかだけでいいので、声優さんのお仕事に挑戦してみたいです。「えー！」とか一言でもいいので（笑）。私もやってみたいですし、メンバーが声をあてているのも聞いてみたいです。
