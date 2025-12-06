お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が6日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に出演。後頭部を縫うケガを負ったことを明かした。

番組冒頭、1日に発表された新語・流行語大賞についての話題で盛り上がる中、塙は「僕なんかもう本当すぐ忘れちゃうからさ、昨日の17時40分ぐらいから（午後）10時半ぐらいまでの記憶が全然ないんですよね」と告白。相方の土屋伸之は「心配になるわな」とツッコミつつ「頭打ったんですよ」と明かしすと、塙は「頭打ったというか」と苦笑した。

5日、17時頃に浅草・東洋館での出番が終わり、その後、17時48分頃の浅草演芸ホールの出番を楽屋で1人で待っていたという塙。そんな中、電話がかかってきたといい、話していたところ「突然、突然バーン！と音して。いった！って…」と突然の出来事にあ然。電話を切ると、後頭部から出血していたという。「（楽屋には）誰もいなくて、1人も。だから、何が起きたのかわからなくて。ああいう時って1人でも2人でもいてくれたら笑いになるんだけど、誰もいないのよ。俺もう本当に意味わかんなくて」と塙。どうも、楽屋の棚に置いてあった太神楽やマジシャンの小道具が入っているプラスチックのケースの角が、何かの拍子にスライドして落ちてきて、後頭部を直撃したという。「脳天に直撃したの。俺、確実に誰かに殴られたと思ったの。でも、後ろ見ても誰もいないから、何が起きてんだかわかんなくて。で、すげえ血出てて。それで、自分のハンカチみたいので押さえたら（血が）ついてんのよ」と説明した。

とはいえ、出番まで3分ほどしかなかったため、「とりあえず消毒だけしましょう」と消毒だけして、「もう漫才始まるから、まあ見えないし、まあいいかなと思って」と漫才をやり遂げたという。その後の収録もこなしたそうで、夜10時頃、ようやく病院に行ったという。

「病院行って診てもらったそしたら…若い先生だったんだけど、“全然問題ないですよ。切れてるだけなんで。ただ、ちょっと開いちゃってるからこれ縫いましょう”と。昨日縫ったの、俺」と塙。「“そんなことあるんだ”と思ったんだけど。一応ラジオでしゃべりたいから“何針ですか？”って言ったら“1針1針です”って言われたの。それで“軟膏塗っとけば全然大丈夫です”って。大きい傷口ではないから」と大事には至っていないとした。

塙は今年2月、ドラマ「ホットスポット」のロケ地でもある山梨・富士吉田市に“聖地巡礼”に向かった際に、アクシデントに見舞われ、顔を骨折する怪我を負った。

担当の医師が普段は「形成外科で働いてる」医師だったそうで「僕、実は今年縫うの2回目で」と明かし、マスクを外して顔を見せたところ、「顔面骨折ですか？」と驚いたそうで、医師からは「1年に2回顔系で縫う人って…ボクサーみたいですね。ボクサーなんですか？ここの病院にボクサーが凄い来るんですよ」と言われたことを明かし、笑わせた。

そんな1日を振り返り、「大変だった昨日、ほんと」ともらした。