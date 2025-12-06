2匹のわんこが初めての動物園！楽しくてはしゃぐ姿はまるで小さな子どものようで…？思わずニンマリしてしまう話題の投稿は5.4万回再生を突破。「人類みな友達ｗ」「帰りたくないっ！って5歳の男の子(笑）」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：初めて『動物園』にやってきた2匹の犬→楽しすぎて…まるで『小さな子ども』のような行動】

2匹のわんこと初めての動物園！

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」の投稿主さんご夫婦の愛犬は、ボーダーコリーの「リーリエ」ちゃんと、オーストラリアンシェパードの「ガルチェロ」くんの仲良し姉弟です。

この日、家族みんなでわんこOKの動物園を初めて訪れたそう。入園するとさっそく最初の動物お猿さんにご挨拶するガルチェロくん。とっても社交的なガルチェロくん、テンションが上がるとフクロウのように『ホー』と鳴くのだとか…！

続いて鳥類エリアへと移動。ガルチェロくんは身を乗り出して興味津々なものの、リーリエちゃんは興味なし…！わんこによって性格や興味の対象が変わるのは面白いものです。

どんな動物だってお友達♡

ガルチェロくんは次々と登場する動物たちにまったく落ち着く暇がありません。特にチーターの前では近くに行きたくてウロウロ…実は猫が大好きだというガルチェロくん、同じネコ科のチーターともお友達になりたいのかもしれませんね。

自分より何倍も大きなキリンだって、ガルチェロくんにかかればお手のもの！お互い顔を近づけて『初めまして！』とご挨拶したといいます。「見るもの全部お友達！」そんな姿は、小さな子どものようで微笑ましい限りです。

まだ帰りたくない…！

最後はホワイトタイガーのエリアへ。遠くからロックオンされるも、恐る恐る近づいてみたら…？ガウッ！と飛びかかる姿に思わず後ずさりしてしまったリーリエちゃんとガルチェロくん。さすが肉食動物といった風貌には驚きを隠せません。

いよいよ出口が近づいてきましたが、まだまだ帰りたくないガルチェロくん。一方、お散歩を満喫し早く帰りたいリーリエちゃん…。ひと悶着ありましたが、無事に帰路についたそうです。

2匹の楽しそうな姿を見ると、動物園の再訪も近いのかもしれませんね♡

この投稿には「お友達天国！」「お目目キラキラかわいい」「リーちゃんは慎重派、ガルちゃんはコミュ力おばけｗ」などの声が寄せられました。対照的な姉弟ですが、2匹ともかわいいものです♡

リーリエちゃん、ガルチェロくん姉弟をもっと見てみたい方は、YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております