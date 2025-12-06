朝、お父さんに叱られ、庭でやり過ごしていたという男の子。その隣には、気持ちに寄り添うようにそばから離れない大型犬の姿がありました。

投稿は記事執筆時点で109万再生を突破し、「なんて優しいの」「泣ける…」など多くのコメントが寄せられています。

そっと寄り添うめいちゃん

Instagramアカウント「aya.wanlove」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの女の子『めい』ちゃんのお姿。この日の朝、次男くんはお父さんから叱られ、少し元気がない様子で庭に出ていったといいます。

次男くんはゆっくり歩きながら、ちょっぴり退屈そうにやり過ごしている様子が。その隣には、白いぬいぐるみをくわえためいちゃんがぴったり寄り添い、歩幅を合わせながらそばに立ち続けていたのだとか。

離れない優しさ

元気いっぱい遊びに誘うのではなく、まるで気持ちを理解しているかのように控え目なめいちゃん。めいちゃんの背中にそっと手を置く次男くんとは、まるで「一緒にごめんなさいしよう」と心の会話をしているよう。思い遣り溢れる姿は、ぐっと胸に響くものがあります。

次男くんの背中を見つめながら見守るめいちゃんとの距離からは、次男くんをひとりにしないという気遣いがにじんでいるようです。ずっと咥えているぬいぐるみで慰めているようにも見え、なんとも優しい時間に心が温かくなるのでした。

まるでお母さん？

別の日の投稿では、ウッドデッキで遊ぶ次男くんを見守る様子が。段差のギリギリのところで遊んでいる次男くんのそばから、離れなかったというめいちゃん。顔を近づけて「危ないよ？」と注意しているような様子は、まるでお母さんのようでとっても頼もしいです♡

次男くんの靴が落ちると、すぐに気付き「靴落ちたよ？」と言わんばかりに靴を見つめていたそう。次男くんが庭へ降りようと移動すると、その背中を追いかけて見守り続けていたんだとか。優しくてしっかり者のめいちゃんと次男くんの関係に、ほっこり癒される人が続出したのでした。

投稿には「ふたりが可愛くて涙が出ちゃいます」「メンタルケアまでしてくれるなんて最高の相棒♡」「次男君大切にされてる」「人の気持ちが分かるなんて優しくていい子」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「aya.wanlove」では、めいちゃんと子どもたちの賑やかで楽しい日常が多数投稿されています。仲良しで可愛い姿を、ぜひ覗いてみてください！

