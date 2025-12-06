シャオミ・ジャパンは6日、千葉県千葉市のイオンモール幕張新都心に国内4店舗目となる「Xiaomi Store イオンモール幕張新都心店」をグランドオープンした。

開店セレモニーでは、イオンモール幕張新都心店ゼネラルマネージャーの松本孝義氏が、まず中国語で挨拶した。続けて「シャオミは新しい生活の提案をするお店だと思います。今後もますます発展するようバックアップさせていただきます」と語った。

イオンモール幕張新都心店ゼネラルマネージャー 松本孝義氏

シャオミの東アジアリージョンゼネラルマネージャーのアンドリュー・リー氏は、「今回の店舗が4店目となり、千葉県初出店となります。来週には東京都内、来年には関西と名古屋にも出店することが決まっており、日本の皆様に最先端技術の楽しさを味わってほしい」と挨拶した。

シャオミ 東アジアリージョンゼネラルマネージャー アンドリュー・リー氏

その後、シャオミ・ジャパンの呂暁露社長と、プロダクトプランニング本部の安達晃彦本部長、そして2名のシャオミファンらも登壇し、テープカットを行った。

「Xiaomi Store イオンモール幕張新都心店」ではオープニングセールを実施中。「Xiaomi 15 Ultra」を始めとするスマートフォンや空気清浄機、スピーカーなどの家電が体験・購入できる。

また、来週12月13日には、東京都内およびイオンモール以外では初の出店となる「Xiaomi Store カメイドクロック店」がオープンする。