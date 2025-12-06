フィギュアスケートGPファイナルのジュニア男子準優勝だった17歳の中田璃士（TOKIOインカラミ）が試合から一夜明けた6日、名古屋市IGアリーナで取材に応じた。

4回転3本を着氷しながらライバルの韓国選手に逆転を許し、2年ぶりの戴冠はならず。それでも今月中にはジュニアの推薦選手として参加する全日本選手権（東京）が待っており「いまだに悔しいけど、切り替えて全日本に向けて頑張ります」と前を向いた。

昨年の全日本選手権はジュニアながら準優勝を飾り、衝撃を与えた。自身は年齢制限で出られないミラノ・コルティナ五輪最終選考を兼ねる今年の全日本では台風の目として注目されており「優勝します！」と宣言。五輪シーズンを勝ち抜くことは「もっと価値のあるものになる」と成長を欲しつつ「年齢が早く上がらないかな」と五輪選考に加われない本音が漏れた。

全日本はシニアの規定となるだけに、SPから4回転2本投入を視野に入れる。フリーではループ、サルコー、トーループ2本の4回転3種4本構成で挑む意向。連覇が懸かる来年3月の世界ジュニア選手権へ大きく弾みをつける。