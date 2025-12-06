歌手で俳優の三山凌輝が６日、都内で「Ｌｉｆｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ “ＧＯＭＡＳＵ”発足記念記者発表会」に出席した。女優・趣里との結婚や、グループから脱退後、初の公の場となった。

三山は今年５月に活動休止し、８月に女優・趣里との結婚を発表。９月には第１子の誕生を報告した。１１月８日にグループから脱退したばかりの三山は、左薬指に指輪に短髪姿で登場し「よろしくお願いいたします。久々のフラッシュだ〜！思った以上のメディアさんに集まっていただきうれしいです」と報道陣に向けてあいさつした。

会見では「生きやすいコミュニティーを作りたい」との思いから、ファンとのコミュニティーを形成するための「Ｌｉｆｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ」を開設したことを報告。さらに、「人に裏切られたり悲しい思いをしたりもしているけど、人が好き」と語り、人とのつながりを大切にすることなどをテーマとした新プロジェクト「ＧＯＭＡＳＵ」を発足したことを説明した。

会見では、立て板に水のように約２０分間怒とうのプレゼンを披露。自身を取り巻く環境が“激変”したが「芸能人という大枠にとらわれる必要ないんじゃないんじゃないかと思っている。自己表現にとらわれない、エンターテインメントの場所を作りたい」と語った。

新プロジェクト「ＧＯＭＡＳＵ」の一環として、地元・名古屋の名店の味を三山の実父と再現する、あんかけパスタ専門店「親父のあんかけパスタ」を吉祥寺にオープンすることも報告した。