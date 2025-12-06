アプリダウンロード数が好調な「さむペイ」のキャンペーン紹介ページ

地域経済活性化に向け開発された寒川町独自のキャッシュレス決済アプリ「さむかわＰａｙ（さむペイ）」の利用者が順調に伸びている。アプリのダウンロード数は約１万２千に上り、町人口の約２５％に当たる。さらに利用者を増やすため１日からポイント還元を大幅にアップした生活応援キャンペーンが始まった。発行元の寒川町商工会は「地元の店で日常的に使うアプリに育てていきたい」と話している。

さむペイは、スマートフォンなどの端末にアプリを無料でダウンロード。コンビニのＡＴＭなどでアプリに入金し、加盟店に置いてあるＱＲコードを読み込むと支払いができる。

２月に導入され、現在は町内の飲食店やスーパー、理美容店、雑貨店など約２００店舗が加盟。２０２６年度末までに利用者５千人、３００店舗を目標としており、商店への説明やポスター掲示などＰＲに努め、順調に推移している。

今月１日から２５日までは夏に続くキャンペーン第２弾を実施。通常は購入額の１％のポイント還元だが、期間限定で３０％が還元される。付与の上限は１万ポイント（１万円分）で加盟店のみで使用できる。

財源は町が１億円規模の予算を組んでおり、商工会と連携して推進。町によると、こうした独自のデジタル地域通貨は県内では秦野市、平塚市が実施している。

町はアンケートへの回答やボランティア活動への参加などでポイントがたまる行政施策と連動した仕組みも導入している。町商工会は「年配の方でも使いやすくシンプルなアプリになっている。今後は活用を習慣化してもらえるようゲーム性を取り入れるなど、地域でお金が循環していく工夫を続けていく」と話している。