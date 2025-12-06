スコダAHOJ（2002年）

ここからは独創的なコンセプトカーを紹介しよう。

【画像】東欧が生んだ近未来的ステーションワゴン、次期オクタビアとして発売？【スコダ・ビジョンOコンセプトを詳しく見る】 全23枚

トーマス・インゲンラート氏がデザインしたこのコンセプトカーは、ファビアのプラットフォームをベースに、若者向けのシンプルで無駄を削ぎ落としたモデルだ。残念ながら量産には至らなかった。



スコダ・ビジョンC（2014年）

スコダは将来の量産モデルを予告するコンセプトカーに「ビジョン」の名称を用いる。この超スタイリッシュなビジョンCは、既存のオクタビアをベースに、当時のフォルクスワーゲンCCのような5ドア・クーペとして再解釈したもの。最終的にスパーブの開発に影響を与えた。



スコダ・ビジョンE（2017年）

このコンセプトカーは、スコダ初の純EVモデルであるエンヤク・クーペのデザインのベースとなった。



スコダ・マウンティアック（2019年）

スコダの職業訓練校の学生たちは毎年、同社が提供したベースモデルを用いて、新しいコンセプトカーをデザインから実車製作まで一通り行うという課題に取り組んでいる。マウンティアクはSUVのコディアックをベースに、どこでも走れる実用的でスポーティなピックアップトラックへと変貌させたものだ。



スコダ・ビジョン・グランツーリスモ（2022年）

ゲームの『グランツーリスモ』向けバーチャルコンセプトであるビジョン・グランツーリスモは、かつての1100と130RSにインスパイアされたクラシックなスタイリングを特徴とする。



スコダ・ビジョン7S（2022年）

大型電動SUVのビジョン7Sは、現在展開中の新たなデザイン言語「モダンソリッド」を導入している。ビジョン7Sの量産バージョンは来年発表予定だ。



スコダ・ビジョンO（2025年）

スコダの最新コンセプトカー。今年のミュンヘン・モーターショーで公開された流線型のビジョンOは、次世代ステーションワゴンを予見するもので、新しいプラットフォーム（おそらくフォルクスワーゲン・グループの先進的なSSP）をベースに2030年代初頭に生産開始予定だ。



