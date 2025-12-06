ラリーで名を馳せる東欧メーカー

チェコの自動車メーカーであるスコダ（Skoda）は、今年で創業130周年を迎える。安価で親しみやすい乗用車だけでなく、ラリー・モンテカルロでの優勝から学生デザインによるコンセプトカーまで、幅広い分野に挑戦してきた実績を持つ。

本特集では、130年にわたるスコダの歴史の中でも特に重要で影響力があり、また筆者が最も気に入っているクルマを紹介する。



スコダの象徴的なレーシングカーとコンセプトカーを紹介する。

ラウリン＆クレメントCCR（1905年）

公式の世界選手権ではないが、1900年代初頭、フランス・ドゥルダンで開催された国際モーターサイクルカップは年間最大のイベントだった。

現在のスコダの前身となるラウリン＆クレメントは、1901年からこのレースに参戦しており、1905年にはヴァーツラフ・フォンドリヒ氏がCCRを駆り、同社初の大きな勝利を収めた。



スコダ・ラピッド・シックス（1935年）

ラウリン＆クレメントは1906年、ヴォワトゥレットA（Voiturette A）で四輪競技に転向し、その後数年間でチェコ国内のさまざまなイベントで勝利を重ねた。

しかし、1925年に産業界の大手スコダ・ワークスとの合併により、レース活動に充てられる資金が潤沢になった。これがラピッド・シックスの開発につながり、1935年のチェコスロバキア1000マイル（ミッレミリアを模した公道耐久レース）で総合3位とクラス優勝を勝ち取ることになった。



スコダ・ポピュラー・スポーツ（1936年）

このマシンは華々しいクラス優勝を飾り、上位のライバルを打ち負かすコンパクトなラリーカーというスコダの評判の礎となった。ズデネック・ポール氏とヤロスラフ・ハウスマン氏が操るポピュラー・スポーツは、スコダ初のラリー・モンテカルロで1500cc未満クラス2位、総合20位を獲得した。



スコダ・オクタビア・スポーツ（1961年）

現在も販売されているオクタビアの元祖は1959年に登場した。翌年には、コンバーチブルのフェリシアからツインキャブレターエンジンを流用したツーリングスポーツ版が追加されている。

1961年、エスコ・ケイネン氏とライナー・エクランド氏はラリー・モンテカルロでクラス優勝を果たし、総合6位という輝かしい成績を残した。当時のスコダの挑戦はラリーだけにとどまらなかった。1101は1950年代に数々のスポーツカーレースに出場し、1950年のル・マン24時間レースにも参戦している。



スコダF3（1964年）

スコダはラリーステージでの成功でよく知られているが、シングルシーター競技にも進出していた。このF3マシンは1964年にフォーミュラ3とフォーミュラジュニアで使用された。当初は、最高出力77psを発揮する水冷式1.0L直列4気筒エンジンを搭載していた。



スコダ130RS（1975年）

1974年に登場したスコダ200RSは「ラリースポーツ（Rallye Sport）」の接尾辞を初めて採用したモデルであり、これは現在も（英国ではvRSとして）すべての高性能モデルに用いられている。しかし、翌年に登場した130RSこそが、成功の真の原動力となった。

130RSは110Rクーペをベースとしつつ、より大型のエンジンを搭載。軽量化のためアルミ部品とグラスファイバー製バンパーを採用した。市販車として生産され、モータースポーツでの活躍から「東欧のポルシェ」の異名を得た。



ラリー・モンテカルロではクラス優勝を複数回達成し、1981年には欧州ツーリングカー選手権8戦中6戦で優勝してタイトルを獲得した。その後継モデルである130LRはグループB仕様で生産され、1986年のトルコ・ラリーで驚異的な勝利を収めている。

スコダ・ファヴォリット、フェリシア、オクタビア（1991〜1999年）

1991年にフォルクスワーゲン・グループがスコダを買収したことで、市販車とモータースポーツへの姿勢は一変した。1994年にはFIA世界ラリーカップにファヴォリットのキットカーで参戦し、タイトルを獲得した。

その後、ファヴォリットの後継車としてフェリシアが登場した。これはフォルクスワーゲン傘下で開発された初の競技用車両であり、スティグ・ブロンクビスト氏の操縦で数々の強豪を倒して有名になった。さらにオクタビアのキットカーでも成功を収め、スコダ・モータースポーツは世界ラリーの頂点を目指すためのノウハウを蓄積していった。



スコダ・オクタビアWRC、ファビアWRC（1999〜2005年）

スコダのWRCにおける成績は、実はさほど目立つものではない。アルミン・シュヴァルツ氏が2001年サファリ・ラリーで3位に入り、チーム唯一の表彰台を獲得しただけだ。しかし、これは当時のシリーズの強豪ぶりを表している。

スコダ初の四輪駆動ターボラリーカーであるオクタビアWRCは、スピードこそ劣るが、その強靭さで知られている。シリーズ最難関イベントでの表彰台獲得がその証左だ。



スコダは2003年にファビアWRCへ切り替えたが、当時圧倒的な強さを誇っていたシトロエンチームに対抗できるレベルまでマシンを磨き上げるリソースは持ち得なかった。

スコダ・ファビアS2000（2009年）

スコダの国際ラリー復帰は、スーパー2000クラスという第二の舞台で実現した。ファビアはワークスチームと多数のカスタマーチーム双方で圧倒的な強さを示した。

スコダは63台のカスタマーカーを販売し、これらが合わせて50の国内・国際タイトルを獲得した。後継車ファビアR5もその威光を引き継ぎ、ワークスチームは2015年以降WRC2タイトルを5年連続で制した。



スコダ・ファビア・ラリー2（2021〜）

数年間にわたり純粋なカスタマー支援に徹した後、スコダ・モータースポーツは新たなファビア・ラリー2によるステージ復帰を計画した。耐久性と信頼性を重視して設計されたこのマシンは、2022年のラリー・モンテカルロでオリバー・ソルベルグ選手がステージ優勝を挙げるなど、デビュー直後から速さを見せつけた。その後、アンドレアス・ミケルセン選手が2023年WRC2タイトルを獲得している。

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）



