女優の木南晴夏（40）が6日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。タレントのウエンツ瑛士（40）との出会いについて語った。

古くからの友人だという2人。木南は「第一印象覚えてる？何が初めましてだったか覚えてる？」と切り出した。「私は“芸能人だ！”って思ったんだと思うんだよね。当時（テレビに）出てたわけじゃん」と回想。16歳で芸能界入りした木南。「それまではただの高校生だったから、“うわー！ウエンツ瑛士だ！”って思ったんだと思うんだよね。その記憶はないんだけど」と振り返った。

ウエンツが「その前に同じ事務所内でいろいろな人に会ってるわけじゃん」と振ると、木南は「妻夫木（聡）くんに会った時めっちゃ覚えてる」と明言。「“妻夫木聡だー！うわー！”ってなったの覚えてる。“木南晴夏です”って言ったら、“頑張ってね〜”って」と興奮げに明かした。

ウエンツが「その後、俺に会ったんだよね」と聞くと、木南は「だから全然覚えてない」ときっぱり答え、笑いを誘った。

木南が「何が初めましてだったら覚えてる？」と聞くと、ウエンツも「1ミリも覚えてない」と答えた。