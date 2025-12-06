シンガポール在住のタレント福田萌（40）が5日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。同居している人物について語った。

福田は2012年に「オリエンタルラジオ」中田敦彦と結婚。13年に第1子長女、17年に第2子長男が誕生。21年3月に家族でシンガーポールに移住し、23年に第3子次男が生まれている。

番組では福田のシンガポールでの生活に密着。一家に同行していた女性に関してスタッフから尋ねられる場面があった。

「ヘルパーのローズさんです」と紹介し「住み込みで一緒に暮らしていて」と説明。「ヘルパーさんを住み込みで雇うってお金持ちって思われるかもしれないけど、結構シンガポールでは普通」だと明かした。

女性の社会進出が進むシンガポールではほとんどの家庭が共働きだといい、家事や育児は住み込みのヘルパーを雇って生活するのが主流だという。

3カ月前からヘルパーを含めた6人での生活をスタートさせたという福田は、ヘルパーを雇うことについて「長年、おうちに一緒に住むってどんな感じなんだろうって思ってた」とするも「めちゃくちゃ助かってるし、私を肯定してくれる存在」だと言及。「世の中の風潮的に女性も活躍しましょうとか共働きを推奨されてる中で、彼女が全部家のことやってくれるってなると、私は私で何でもできるじゃん、めっちゃ可能性あるじゃんって、自分の得なことを発揮しやすい環境」だと熱弁した。