バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、5日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。エルメスの高級バッグにまつわる思い出を語った。

番組では、買い取り専門店に持ち込まれた品物の買い取り額を予想するクイズを実施。高級ブランド、エルメスのハンドバッグで、1989年に製造されたモデル「ピアノ」の査定額を予想した。

フリップに「12万円」記した高嶋は、金額の根拠を話す前に自身のエルメスにまつわる思い出を紹介。「1994年に初めてバーキンを買ったんですよ。本当に申し訳ないことしたけど、お父さんのカードで」と笑いつつ回想。「たまたまモナコにオーケストラの仕事で行った時に売ってたから。母に電話したら『売ってたら買うでしょ！』みたいな」と母の後押しも受けたという。

査定額を12万円と予想した理由については「当時94年で（バーキンが）40万だったの。そう考えると、89年だったら多分20〜30万ぐらいで。基本バーキン、ケリー以外は値段は上がらないから」と語った。

クイズの正解は26万円。保存状態が良好で、箱や付属品がそろっていたことから高価格となった。高嶋は「ちょっと見くびりすぎたね」と悔しげだった。