「遊びかたのスケールがデカい」マギー、ドバイでの美脚ショット公開「足長！」「美脚魅力的すぎます」
モデルのマギーさんは12月4日、自身のInstagramを更新。ドバイの砂漠を楽しむ姿を披露しました。
【写真】マギーの美脚際立つショット
また「バギーは楽しすぎたよ、運転上手って褒められた笑 もっと飛ばしたかったです笑 コツはびびらずにアクセル踏みっぱなし」と、現地でバギーを楽しんだことも報告しています。
コメントでは「目元だけでも美人なのが分かる」「遊びかたのスケールがデカいですね！」「なが〜い、美脚魅力的すぎます」「可愛くてカッコいい」「顔を巻き巻きしても 可愛いさ全開ですよ」「足長！！！」「楽しそうなマギーさん観れて嬉しい」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「遊びかたのスケールがデカいですね！」マギーさんは「せっかくのドバイ！初めて砂漠のほうへ！」とつづり、5枚の写真と1本の動画を載せています。砂漠が広がる大地でロングTシャツに超ミニ丈のレギンスを着用した姿を披露。すらりと伸びた美脚で、抜群のスタイルが一層際立っています。
ドバイでのショットは他にも11月30日の投稿で「ドバイきてます」と報告し、ドバイでのショットを披露しているマギーさん。豪華な建物やビーチなど、非日常感があふれる様子を公開しています。興味を持った人はチェックしてみてくださいね。
