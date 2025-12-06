トヨタ「歴代最強3トップ」が奇跡の共演!? 新「GR GT」が伝説の2000GT＆LFAと爆走！ 激アツすぎる映像「THE OVERTAKE」公開、楽曲は石野卓球氏

伝説の「2000GT」と「LFA」に並ぶ新型GR GT

トヨタのスポーツカー史における「過去・現在・未来」が交錯する、とんでもない映像が公開されました。

TOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は2025年12月5日、同日に発表されたばかりの新型フラッグシップモデル「GR GT」を主役とした新TVCM「THE OVERTAKE」の放映を開始しました。

そこには、クルマ好きなら思わず息を呑むような「共演」が映し出されています。

今回公開されたCMの見どころは、何と言ってもその登場車種の豪華さです。

新世代のフラッグシップとしてベールを脱いだ「GR GT」と共に走るのは、トヨタスポーツカーの原点とも言える「トヨタ 2000GT」、そして国産スーパーカーの金字塔「レクサス LFA」。

しかも、ただのカタログモデルではありません。 登場するのは、1966年にスピード記録を樹立した「2000GTスピードトライアル仕様車」と、ニュルブルクリンクで当時の市販車最速タイムを叩き出した「LFA ニュルブルクリンクパッケージ」。まさに歴代最強の個体が揃い踏みしているのです。

映像では、この伝説の2台と最新のGR GTが高速域で「協走」し、そしてGR GTがそれらをオーバーテイク（追い抜き）していく様子が描かれています。

高速ドローンを用いて極限まで接近した映像は、CGでは出せない「実車の迫力」に満ちており、クルマファンならずとも見入ってしまう仕上がりです。

■テーマは「トヨタの式年遷宮」？ 込められた熱い想い…

新世代のフラッグシップとしてベールを脱いだ「GR GT」

なぜ、この3台が同時に走る必要があったのでしょうか。そこには、マスタードライバー「モリゾウ」こと豊田章男会長の深い想いが込められています。

今回のテーマはずばり「トヨタの式年遷宮」。

式年遷宮とは、定期的に社殿を作り替えることで、神様の力を蘇らせると同時に、宮大工の技術を次世代へ継承していく神事のこと。

TGRは今回のGR GT開発を、まさにこの式年遷宮に見立てています。かつてLFAの開発に携わったベテランエンジニアから若手へ、クルマ屋としての「技能」と「魂」を伝承する。そうして生み出されたのがGR GTなのです。

CM内でGR GTが先輩たちを追い抜いていくシーンは、単なる速さの誇示ではなく、「先人の技術を受け継ぎ、それを超えていく」という決意表明とも受け取れます。

■石野卓球氏のサウンドが疾走感を加速させる

映像のクオリティもさることながら、サウンドにも注目です。

楽曲を担当したのは、電気グルーヴの石野卓球氏。今回のために書き下ろされたオリジナル楽曲は、GRが持つ「野生味」と、未来へ突き進む「力強いリズム」が見事に融合しています。

さらに、GR GTのステアリングを握るのは、開発ドライバーの一人でもあるプロドライバーの石浦宏明選手。「本物」が操る挙動だからこそ、映像に説得力が生まれています。

この新CM「THE OVERTAKE」は、12月5日からYouTubeなどで公開されています。

また、撮影の裏側に迫ったメイキング映像『THE OVERTAKE - BEHIND THE SCENES -』も同時に公開中。あのドローンショットがどうやって撮られたのか、気になる人はこちらも要チェックです。