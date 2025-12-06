家猫ちゃんに来客を伝えられた飼い主さん！ ご飯をもらいに来た野良猫ちゃんと奇跡のようなタイミングですれ違い、コントのような状態に
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『灯台下暗し…【野良猫】』というすずめさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
トンネルの中だと気づかん…
猫のタタルさんと暮らす投稿者のすずめさん。
熱心にふみふみを続けているタタルさんの首輪がありません。どこかで失くしたようです。
そこで新しい首輪をプレゼントしました。
首輪をつけたタタルさんはそのまま玄関へ。
すずめさんと一緒にお散歩です。
しかし長くなりそうだったのですずめさんは先に帰ることに。
17時頃にタタルさんは帰宅。椅子に座るすずめさんのところへやって来ると、「ニャー」と何やら話しかけてきます。
甘える声と態度から、ちゅ〜るが欲しいと察したすずめさんはキッチンへ。タタルさんもうれしそうに向かいました。
ちゅ〜るの準備ができ、さて食べようというタイミングでタタルさんが玄関を気にしています。
玄関の方へ身を乗り出したタタルさんの視線を追うようにスズメさんが立ったところで、手前の猫用トンネルの中に猫ちゃんが現れました。タタルさんのエサを連日盗み食いしていたことから「ぬすっと」あだ名を付けた猫ちゃんです。今では「ぬっちゃん」と呼びんですずめさん宅へ迎え入れるための修行中とのこと。
扉をガラッと開けて「なんもおれへんで？」とすずめさんが言うと、「え、いてますけど」とでも言うように目を見開くぬすっとちゃん。
こちらは別カメラの映像。
ぬすっとちゃんの歩み、タタルさんが気付くタイミング、すずめさんが扉を開く瞬間など、全てが見事にすれ違っています。
振り返ったタタルさんはとても納得いかない様子。「絶対誰か来たのになぁ」と思っていそうです。
ひっそり佇んでいるぬすっとちゃんは気付かれることなく、タタルさんはちゅ〜るタイムへ。
と、ここですずめさんがぬすっとちゃんに気付きました。
タタルさんも気付きましたが……
ひとまずちゅ〜るを食べたい。
お次はぬすっとちゃんのご飯とちゅ〜るの準備です。
ちゅ〜るを食べるタタルさんを気にしながらも、お座りをして待つぬすっとちゃん。モコモコした後ろ姿が可愛いです。
そんなぬすっとちゃんへ、すずめさんは「ええ鼻しとんな」と言いながらちゅ〜る定食を差し出します。
ご飯とちゅ〜るを交互に食べるぬすっとちゃんを見ながら、食後のお手入れをするタタルさんと会話するすずめさん。本当にナイスタイミングでした。
それぞれ可愛らしい2匹の猫ちゃんと、「しむらーーーーーーーーっ」「何という見事なすれ違いw」「不思議そうな顔してるｗ」などの声を集めたすれ違いの様子に興味を持たれた方はどうぞ動画をご覧ください。
視聴者のコメント
・タタルさんは今日も可愛いねぇ♡
・新品の首輪をもらって上機嫌w
・おとうちゃんとお散歩嬉しいねぇ
・タタルさんから催促は珍しいね
・何という見事なすれ違いw
・芸術点高いw