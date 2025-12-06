プロ野球・DeNAは6日、関根大気選手がメキシコのウインターリーグに参加すると発表しました。

関根選手からの意向を受け、球団が参加を承認。リーグは「Liga Mexicana del Pacifico(リーガ・メヒカーナ・デル・パシフィコ)」で、2025年10月から12月に行われるレギュラーシーズンにおいて、10チームが2026年1月に行われるプレーオフシリーズの出場権をかけて争います。

関根選手はヤキス・デ・オブレゴンの一員として参加し、2025年12月上旬〜26年1月下旬まで参加する予定。なお、所属チームや参加期間に関しては変更の可能性もあるということです。

プロ12年目の今季は一軍出場が9試合にとどまり、4安打、1打点、打率.174に終わった関根選手。

球団を通じて「今年もメキシコでのウインターリーグに参加するにあたり、球団をはじめ、支えてくださっている皆さま、そして家族に深く感謝しております。25年シーズンが未来の自分にとって『転機だった』と胸を張って言えるように、メキシコでの時間を来シーズンの結果へつなげる成長の場として全力で取り組んでまいります。来シーズンこそベイスターズに貢献できるよう、進化してきます」と意気込みを語りました。