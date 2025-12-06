観月ありさ、49歳の誕生日を報告「可愛い」「いつまで素敵です」 夫も“バースデーショット”添え祝福
俳優の観月ありさが5日、49歳を迎えた。同日、自身のインスタグラムを更新し「お誕生日を迎えることができました いつもありがとうございます」と感謝を交えて報告した。
【写真】「可愛い」「いつまでも素敵です」49歳の誕生日を報告する観月ありさ ※夫が公開したバースデーショットも
観月は、「ALISA HAPPY BIRTHDAY」と記された豪華なバースデーケーキの前で大きな花束を抱えニッコリ。「目の前の幸せをしっかり感じて。毎日を楽しく過ごしていこうと思います」と新たな歳を迎えての思いも記した。
なお同日、建築関連会社社長の夫・青山光司氏も自身のインスタを更新。観月に向け「happy birthday」と祝福メッセージを届けた。
写真には観月がアップした写真に写っているものと同じバースデーケーキが写っている。背景には観月と青山氏らしき人影も写り込んでおり、夫婦で誕生日を祝ったものと思われる。
これらの投稿に対し「ありさちゃんおめでとう〜素敵な1年になりますよーに」「いつまで素敵です」「可愛い」「いつまでも美しくカッコよくいてね」「素敵な1年になりますよーに」など、祝福コメントが続々と寄せられている。
【写真】「可愛い」「いつまでも素敵です」49歳の誕生日を報告する観月ありさ ※夫が公開したバースデーショットも
観月は、「ALISA HAPPY BIRTHDAY」と記された豪華なバースデーケーキの前で大きな花束を抱えニッコリ。「目の前の幸せをしっかり感じて。毎日を楽しく過ごしていこうと思います」と新たな歳を迎えての思いも記した。
写真には観月がアップした写真に写っているものと同じバースデーケーキが写っている。背景には観月と青山氏らしき人影も写り込んでおり、夫婦で誕生日を祝ったものと思われる。
これらの投稿に対し「ありさちゃんおめでとう〜素敵な1年になりますよーに」「いつまで素敵です」「可愛い」「いつまでも美しくカッコよくいてね」「素敵な1年になりますよーに」など、祝福コメントが続々と寄せられている。