◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル 第３日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）

ジュニアＧＰファイナル２位の中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、フリーから一夜明け、会場で取材に応じた。２年ぶりのＶ奪還を果たせず演技後は悔し涙を流したが、「もう切り替えて、全日本に向けて頑張ります」と笑みを交えながら話し、前を向いている様子だった。

逃げ切りを狙った５日のフリーはジャンプのミスが重なった。３本目の４回転トウループでジャンプの軸が乱れ、着氷でもバランスを崩した。そんな中でも２種３本の４回転ジャンプに挑んだ姿勢は「逃げずにできた。（トリプル）アクセル（３回転半ジャンプ）も１つ目はコンビ（ネーション）がつけられなくても、次にまたアクセルにいけた」と評価できる部分は多かったと振り返る。父の誠人コーチからも「良かったよ」と声をかけられ、「たくさんいい言葉をもらった」と笑顔で話した。

２週後の全日本選手権（東京）では「全員倒して１位になりたい」と強い気持ちでシニアに立ち向かう。今季はミラノ・コルティナ五輪選考会も兼ねており、シニア勢にとっては重要な一戦。１７歳の中田は年齢制限のため、五輪への出場はかなわないが「全日本で優勝したらすごいが、（今季は）もっと価値のあるものになる」と番狂わせを狙う。強い言葉とは裏腹に「オリンピックは行けないけど、（年齢以外の）選考基準は満たしている。年齢が早く上がらないかな」とあどけない表情で笑った。

全日本のショートプログラムでは２本の４回転ジャンプを、フリーではループ、サルコー、トウループの３種４本の４回転を予定する。「質の高いものを頑張って跳んで優勝します」と力強く初の日本一への思いを語った。