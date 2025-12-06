【ふたご座流星群２０２５】 流星出現期間 始まる

『ふたご座流星群』は年間最大の流星群で、毎年一定して多くの流星が見られ、《極大期》には１時間あたり６０個と予想される三大流星群のひとつです。

《流星出現期間》は４日（木）～２０日（土）、最も多くの流星が期待できる《極大期》は１４日（日）夜～１５日（月）明け方と考えられます。

、を画像で掲載しています。写真撮影の準備と流星群の観察の計画に役立ててください。

【ふたご座流星群】放射点を見つけよう

放射点がある「ふたご座」を見つけましょう。

１）まず「オリオン座」を探します（”３つ並ぶ星”が目印）。その左側に「ふたご座」があります。

２）「冬の大三角」も目印になります（ペテルギウス・プロキオン・シリウス）の左側です。

３）放射点が分からなくても気にすることはありません。放射点付近を中心に空全体を見渡しましょう。

国立天文台によると、ふたご座流星群は、夕方から明け方まで流れ星を見れるチャンスがあるが、午後９時頃からが好条件との事です。特に午前２時頃には、放射点がほぼ天頂に位置するため、流れ星が真上から降ってくるように見られるそうです。

月の満ち欠けカレンダー

『月の満ち欠け』と『ふたご座流星群』の出現時期をまとめました。

『月』は１２月５日（金）が満月で、２０日（土）が新月です。今夜は満月の翌日なので、月明りが邪魔をして条件的にはよくありませんが、月の光を背にして観察してみてください。流星数は《極大期》にかけて徐々に増えていき、月明かりの影響が減っていくため、流れ星観察は、来週でもいいかもしれませんね。

観察の注意点＆撮影のコツ

冬場ですので防寒対策、そしてトイレの対策は必要ですが、それ以外では・・・。

１）目を暗がりに慣らすために最低１５分は粘りましょう。

２）イスや寝袋などを準備すると便利です。

３）写真を撮る方は、絞りは開放、ISO1600～3200、シャッタースピードを１５秒～３０秒ぐらいに設定しましょう。スマートフォンのカメラでもマニュアルモードで撮影できる機種もあります。

スマートフォンで流星を撮影するときは・・・

１）『三脚とホルダー』を使って手ブレを防ぎましょう。

２）『動画撮影』にチャレンジするときは、電池の消耗が激しいので『充電済み』で『モバイルバッテリー』を準備し、『スマホ内の空き容量』を確保しておきましょう。

３）iPhoneでもアンドロイドでも『星空撮影用のアプリ』が各種あります。有料のものもありますが、専用のアプリで好みのものを探しておくといいでしょう。

また、星座観察用のアプリもあります。ふたご座の位置確認に使えます。

６日（土）夜～７日（日）明け方の天気

《６日午後６時～７日午前５時の１時間ごとの天気》をエリアごとにメッシュ予報で掲載しています。寒波の影響で夜は冷え込むため、寒さ対策を念入りになさってください。

計画を立てよう １６日間予報（２１日（日）まで）

流星群観察の計画を立てましょう。各都道府県の県庁所在地の１６日間予報を、画像で掲載しています（北海道は札幌と釧路の２か所）。

流星群極大の１４日（日）～１５日（月）の天気は、１３日（土）に前線を伴った低気圧が日本を通過し、１４日（日）１５日（月）は冬型の気圧配置に変わり、今回の寒波と同じぐらいの寒さになりそうです。

