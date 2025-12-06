“小学生姫ギャル”りりぴ、全身ピンクふわもこミニスカ姿でエスターバニーなりきり「最強に可愛い」「二次元から出てきたみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/06】“小学生姫ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍するりりぴの保護者によるInstagramが12月4日に更新された。韓国発の人気キャラクター「Esther Bunny（エスターバニー）」になりきったミニスカートのうさきコーディネートを公開した。
【写真】小学生姫ギャル「二次元から出てきたみたい」人気キャラなりきり
投稿では「エスターバニーちゃんになっちゃった！？ふわふわもこもこ」と記され、赤いリボンのついたうさぎの耳つきパーカーにミニスカートの全身ピンクのふわもこ素材のコーディネートを公開。お腹の辺りにはエスターバニーのぬいぐるみがつき、ソックスもエスターバニーのワッペンがついたものを着用している。
この投稿に、ファンからは「最強に可愛い」「お人形さんみたい」「メロメロになっちゃう」「似合いすぎ」「二次元から出てきたみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆りりぴ、全身ピンクのエスターバニーなりきりコーデ公開
◆りりぴのエスターバニーコーデに反響
