レモンポップ 種牡馬として人気沸騰の砂の絶対王者 普段は「草食系男子」【もうひとつの引退馬伝説2】



レモンポップ（c）SANKEI

2023、2024年のチャンピオンズCを連覇するなど、国内のダートGI・JpnI競走を6勝した砂の王者・レモンポップ。

同馬は引退後、北海道日高のダーレー・ジャパンスタリオンコンプレックスで種牡馬として第二の馬生をスタートさせた。

その様子を、著名な競走馬の引退後を追った『もうひとつの引退馬伝説2～関係者が語るあの馬たちのその後』（マイクロマガジン社、2025年10月9日発売）から一部抜粋・編集してお届けする。

「非常に賢いですね。『従順ですごく利口な馬』というのが、レモンポップと触れ合う人間が抱く感想だと思います」

ダーレー・ジャパンのノミネーションマネージャーを務める加治屋正太郎さんは、レモンポップについて、「賢さ」を強調する。

レモンポップといえば、国内16戦13勝2着3回、GⅠ級競走6勝という圧倒的な戦績に加え、世界的に人気なレモンドロップキッド産駒という血統的価値、さらには幾度となくメディアで取り上げられた立派な臀部など、ストロングポイントが目白押しである。その中で最初に挙がったのが「賢さ」という要素だ。

「ファンの方にしたら、多分、あの『強いレモンポップ』のイメージが強いと思うんですよ。常に、前からガンガン攻めていく『力強い牡馬』というか。でも、普段は全然そんな感じが見られません。真面目な好青年というか、少し前の表現を使うならば『草食系男子』に近い感じでしょうか。人とコミュニケーションを取りながら、しっかり指示に従って任務を遂行するような、人との関係性をうまく構築できるしっかり者です」

加治屋さんには、現役時代のレモンポップに関して印象に残っている報道写真がある。それは田中博調教師が自厩舎でレモンポップの臀部に顔をつけて抱きついている写真だ。

通常、馬の背後に立つというのは危険を伴うためタブーとされており、ましてや引退後しばらくした功労馬や乗馬ではなく、バリバリの現役馬である。

「当然、厩舎の技術の高さの賜物ではあるでしょう。しかしそれでも、どの馬もやれるわけではないはずです。どんなにしつけが行き届いているとしても、基本的に馬は後ろがNGですし、あの写真を見て『異質ともいえるほど、大人しくしていられる馬なんだな』と感じました」

レモンポップがダーレーに来たのは史上2頭目のチャンピオンズC連覇達成後の12月上旬のこと。

やはり到着した時には、精神的・肉体的に連戦の疲れというものが感じられた。しかしレモンポップは新しい環境にも臆することなくすぐに適応し、疲労も順調に回復させていくと、すぐに本来の筋肉質な馬体を取り戻したという。そして種牡馬としての仕事の準備へと移っていった。

「最初はまず種付けの練習（試験交配）を行うんですけど、種付けが上手になるまでに若干時間は要しました。ですが、とても真面目な性格なので、こうしないといけないんだよっていうのを覚えてからは、すごく上手にこなしてくれるようになりましたね。牧場に戻ってきたのは年が明ける前だったので、種付けまでに十分な時間があったのはプラスでした。そのおかげで、問題なくシーズンに入ることができました。生産者の方々も、種付けの上達ぶりに驚かれていました」

2月の種牡馬展示会では例年、生産者・競馬関係者も馬とは離れた位置での見学となるが、賢いレモンポップの場合はかなり近づいての見学も実現した。

多くの人に囲まれても物怖じせず、自分の振る舞うべき態度を理解しているレモンポップに、多くの人が驚いたという。





■レモンポップ プロフィール

生年月日：2018年2月15日

性別：牡馬

毛色：栗毛

父：レモンドロップキッド

母：アンリーチャブル（母父：ジャイアンツコーズウェイ）

調教師：田中博康

馬主：ゴドルフィン

戦績：18戦13勝

主な勝ち鞍：チャンピオンズC（2回）、フェブラリーS、南部杯（2回）、さきたま杯

生産牧場：Mr. & Mrs. Oliver S. Tait（米国）

最後の繋養先：ダーレー・ジャパン スタリオンコンプレックス（日高）





もうひとつの引退馬伝説2 ～関係者が語るあの馬たちのその後



有名競走馬の現役引退後の余生を追い、競馬ファンを中心に大反響を呼んだ『もうひとつの引退馬伝説～関係者が語るあの馬たちのその後』の第2弾！

今回も種牡馬や繁殖牝馬になった馬の他、乗馬、馬術競技、伝統神事、リードホースとして活躍している馬、功労馬としてゆったりと余生を送っている馬、生を全うした馬など、取り上げる馬は総勢28頭。

それぞれの関係者に直撃取材し、知られざる第2・第3の馬生を紹介していきます。



編：マイクロマガジン引退馬取材班

発売日：2025年10月9日

価格：1,980円（本体1,800円＋税10％）

購入：https://www.amazon.co.jp/dp/4867168505/



