中国国防部の蒋斌報道官。（北京＝新華社配信）

【新華社北京12月6日】中国国防部の蒋斌（しょう・ひん）報道官は5日、中国が最近発表した白書「新時代における中国の軍備管理、軍縮、不拡散」が遺棄化学兵器の迅速な廃棄を日本に求めていることに関し、遺棄化学兵器の除去は日本の免れ得ない責任だとし、処理の加速に全力を挙げるよう促した。

蒋氏は次のように述べた。中国に対する侵略戦争において、日本軍国主義は国際法に公然と違反し、中国で大量の化学兵器を使用し、中国の軍民合わせて20万人余りを死傷させた。敗戦後にはその罪を隠すため、大量の化学兵器を中国国内に遺棄し、そのためさらに2千人余りが中毒などで死傷した。今日に至るまで、中国人民の生命・財産や生態環境に深刻な危害をもたらしている。

日本は本来、中国に遺棄した化学兵器を安全かつ完全に廃棄すべきだった。しかし、消極的で不誠実な対応を続けた結果、処理の進捗（しんちょく）は全体として大きく遅れている。遺棄化学兵器の危害を除去することは、日本が免れ得ない歴史的、政治的、法的責任であり、化学兵器禁止条約の定める国際的義務でもある。

中国は日本に対し、侵略の罪を深く反省し、責任と義務を誠実に履行し、各方面で投入を拡大して遺棄化学兵器処理の加速に全力を挙げるよう強く促す。また、関連情報の収集と中国側への速やかな提供に取り組み、中国側による手がかりの調査・確認に全面協力し、汚染された水や土壌を処理責任を確実に果たし、一日も早く中国人民に清浄な国土を、人類に「化学兵器なき世界」を取り戻すべきである。