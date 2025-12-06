かつて中日でプレーした韓国野球界のレジェンド、李鍾範（イ・ジョンボム）氏（55）が、自身の行動を巡り、公の場で謝罪した。6日、韓国メディア「スポーツ朝鮮」が報じた。

イ・ジョンボム氏は今夏、韓国プロ野球（KBO）・KTウィズで務めていた1軍打撃コーチの職を離れ、人気野球バラエティー番組「最強野球」の監督に就任。シーズン中にコーチを辞任してバラエティー番組に出演したことに「プロ失格」など多くの批判が集まった。

「スポーツ朝鮮」によると、イ・ジョンボム氏は5日にソウル市内で行われた「韓国プロ野球引退選手協会」のイベントに出席。新会長に就任することが発表された。

新たな門出の日となったが、その場でイ・ジョンボム氏は「間違った判断をした」と謝罪。「ファンに多くの傷を与えてしまったが、これから野球界に献身しながら謝罪したい」と自身の行動を初めて公の場で謝ったという。

イ・ジョンボム氏は98年から01年まで中日でプレーし、俊足好打で活躍。引退後は韓国プロ野球でコーチとして指導し、17年のアジアプロ野球チャンピオンシップでは韓国代表コーチを務めた。また、息子の李政厚（イ・ジョンフ）は昨年からMLBのサンフランシスコ・ジャイアンツでプレーしている。