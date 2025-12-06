お笑いコンビ・タカアンドトシのタカ（49）が5日放送の北海道文化放送「発見！タカトシランド」（金曜後7・00）に出演。家庭でのエピソードを語った。

今回のゲストは、タレントの乙葉。1児の母で、どんな料理を作っているか問われると「リクエストも聞くし、自分が食べたいものも多かったりする。子供にはちゃんとしなきゃって思うけど、自分は二の次になっちゃう」とコメントした。

これを受け、妻について語り始めたタカ。

「ご飯は作るけど、食べているところあまり見ない。作って子供とか俺に食わせたら、いつ食ってるんだろうっていう。“自分で作ったもの食べてもおいしくない”って言われて。結局、外食に連れて行くことが多くなった」と明かした。

また、タカは友人のように子供と接していて「昔よりも距離が近い。自分が子供の時って、親と友達のような感覚なかったけど、今は友達みたいに。一緒に鬼滅の刃見たり、ゲームも一緒やるし。友達みたいになってる」と述べた。

タカは2012年に一般女性と結婚。13年に第1子男児、17年に第2子女児が誕生した。