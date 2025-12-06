奥さんに毎日感謝の言葉を伝えていたのに、離婚になってしまったという人も。今回は、そんな旦那さんのエピソードをご紹介します。

あなたはいつも口だけ

「うちは共働きですが、僕のほうが帰宅時間が遅いので、家事や育児はほとんど妻が担当していました。申し訳ないとは思っていたので、『いつもありがとう』と感謝の言葉を毎日伝えていました。それなのに突然、妻から離婚を切り出されたんです……。

妻から『あなたはいつも口だけ』『私に感謝してる、申し訳ないと思っているなら皿の一つでも洗ってほしかった』『ありがとうと言いながら、ソファでゴロゴロしているあなたを見ていたら、もう愛情もなくなった』と言われました……。

僕は家事が苦手だからと言っても、『私だって苦手だけど仕方なくやっている』『あなたは独身のときより楽な生活だろうけど、私は真逆。もう自分と子どもの世話だけしていたい』と言われてしまいました。

正直、感謝さえすれば問題ないと思っていました……。だって、世の中には『ありがとう』すら言わない旦那さんだっているんだから。妻の気持ちは変わらず、結局離婚することに……。正直、すごく寂しいです……」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 仕事しながら家事も育児も……奥さん、すごく大変だったでしょうね。「感謝の言葉なんてどうでもいいから、家のことを協力して」と思ってしまうのも無理ないかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。