10～11月の月間最優秀コーチ賞にサンダーのデイグノート、ピストンズのビッカースタッフが選出

12月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは2025年10～11月の月間最優秀コーチ賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはオクラホマシティ・サンダーのマーク・デイグノートHC（ヘッドコーチ／通算4度目）、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズのJB・ビッカースタッフHC（通算3度目）が選ばれた。

デイグノートHCの下、サンダーは期間中に球団史上ベストの20勝1敗と最高のスタート。開幕21戦で20勝1敗、またはそれ以上の戦績を残したNBA史上4チーム目となった。

今シーズンのサンダーは、NBA史上最高となるネット・レーティング＋15.3を誇っており、ディフェンシブ・レーティング103.6でリーグトップに立っている。

一方のビッカースタッフHCは、期間中に球団史上最長タイとなる13連勝を飾るなど、イースト最高の16勝4敗をマーク。シーズン開幕20試合で16勝4敗は球団史上2位だった。

今シーズンのピストンズは、オフェンスとディフェンスの両面でリーグトップ10入りしていて、平均ブロックでリーグ2位、平均スティールで同4位にランクインし、ペイントエリアにおける平均58.4得点でリーグ最多となっている。

5日終了時点で、デイグノートHC率いるサンダーはウェスト首位ならびにリーグトップの21勝1敗、ビッカースタッフHCが指揮を執るピストンズはイースト1位の17勝5敗としている。10～11月の月間最優秀コーチ賞の候補に挙がったHCたちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025年10～11月の月間最優秀コーチ賞候補に挙がったHCたち

・ウェスタン・カンファレンス



デイビッド・アデルマン（ナゲッツ）



ミッチ・ジョンソン（スパーズ）



ジョーダン・オット（サンズ）



イーメイ・ユドカ（ロケッツ）

・イースタン・カンファレンス



ケニー・アトキンソン（キャバリアーズ）



マイク・ブラウン（ニックス）



ジャマール・モーズリー（マジック）



ダルコ・ラヤコビッチ（ラプターズ）



クイン・スナイダー（ホークス）



エリック・スポールストラ（ヒート）

【動画】球団最長タイ記録の13連勝を飾ったピストンズのトッププレー集！





