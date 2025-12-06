W杯抽選会へ一言…日本代表10番MF堂安律のSNS投稿が大バズリ「過去一」「超かっこいい」
フランクフルトの日本代表MF堂安律が自身のX(旧ツイッター/@doan_ritsu)で投稿した一言が大きな反響を呼んでいる。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会の組み合わせ抽選会が日本時間6日の午前2時から行われ、初のポット2入りを果たした日本はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB勝者と同居するグループFとなった。
堂安は前回のカタール大会でドイツ戦(○2-1)、スペイン戦(○2-1)と優勝経験のある大国からゴールを挙げ、ベスト16進出に貢献。今大会でも活躍が期待される中、抽選会の開始前の午前1時過ぎに「どこでもいいや」とだけポストした。
チームとして目標に掲げるW杯優勝のためには、相手がどこであろうと倒さなければならない。日本の10番の一言にファンからは「超かっこいい」「過去一頼もしいコメント」「心強い」「さすがドイツ・スペインからゴールを奪い勝利した男」「10番が言うとよりカッコええな」などの声が寄せられ、投稿の表示回数は現在500万を超えている。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会の組み合わせ抽選会が日本時間6日の午前2時から行われ、初のポット2入りを果たした日本はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB勝者と同居するグループFとなった。
堂安は前回のカタール大会でドイツ戦(○2-1)、スペイン戦(○2-1)と優勝経験のある大国からゴールを挙げ、ベスト16進出に貢献。今大会でも活躍が期待される中、抽選会の開始前の午前1時過ぎに「どこでもいいや」とだけポストした。
どこでもいいや https://t.co/z5BZ0yiuyd— Ritsu Doan/堂安 律 (@doan_ritsu) December 5, 2025
™️⚽️— サッカー日本代表 (@jfa_samuraiblue) December 5, 2025
全グループの組み合わせはこちら
日本は『グループ F』に入っています
オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB() と対戦します⚔️@FIFAWorldCup#FIFAWorldCup #WeAre26 #最高の景色を #SAMURAIBLUE #jfa #daihyo #サッカー日本代表 pic.twitter.com/x7M8aBNiE4