　フランクフルトの日本代表MF堂安律が自身のX(旧ツイッター/@doan_ritsu)で投稿した一言が大きな反響を呼んでいる。

　2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会の組み合わせ抽選会が日本時間6日の午前2時から行われ、初のポット2入りを果たした日本はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB勝者と同居するグループFとなった。

　堂安は前回のカタール大会でドイツ戦(○2-1)、スペイン戦(○2-1)と優勝経験のある大国からゴールを挙げ、ベスト16進出に貢献。今大会でも活躍が期待される中、抽選会の開始前の午前1時過ぎに「どこでもいいや」とだけポストした。

　チームとして目標に掲げるW杯優勝のためには、相手がどこであろうと倒さなければならない。日本の10番の一言にファンからは「超かっこいい」「過去一頼もしいコメント」「心強い」「さすがドイツ・スペインからゴールを奪い勝利した男」「10番が言うとよりカッコええな」などの声が寄せられ、投稿の表示回数は現在500万を超えている。