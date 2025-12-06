ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が12月3日、大学向け英語教科書「SUNRISE JAPAN」に大きく取り上げられたことが、出版社の南雲堂公式Xで紹介された。投稿では、2026年度の一般教養英語教材に採用される予定であることを報告し、大谷の活躍を題材にした新章の構成を明かしている。

公開された紙面の写真には、教科書の表紙とともに、ドジャースのユニホーム姿でダイナミックに投球する大谷の姿が大きくレイアウトされている。見出しには「Ohtani is a baseball god」の英文が配置され、紙面中央にはWBCで見せた力強いフォームのカットが並ぶ。紙面には編集者による解説も写っており、教材としての充実感が伝わってくる。

この投稿には、Xユーザーから「凄いことなのだろうけど、大谷さんからするともはや通過点でしかないのだろうなぁと思ってしまい、たいていのニュースにそこまでの凄さを感じなくなっている」「日本人として嬉しいですね。そして背景知識があるので読みやすそうです。買ってみたい」「野球も学びも大谷選手から刺激を受けられるの最高ですね」「子供達のやる気も増しそうなので、どんどん載せていただくのがいい」といった関心の声が寄せられている。