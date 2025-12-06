横浜DeNAベイスターズの山粼康晃（33）は12月3日、X（旧Twitter）を更新。母校・帝京高出身のメンバーが集まる「帝京会」が開催されたことを報告した。

山粼が公開したのは「帝京会」に出席したメンバーの集合写真だ。参加者にはお笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明、巨人の松本剛（32）、ヤクルトの清水昇（29）、今季で引退した元阪神の原口文仁さん、元プロ野球選手の杉谷拳士さんらが名を連ねた。

山粼は、食道がんのため芸能活動を休止中の石橋さん近況について「我らの大先輩たかさんもめちゃくちゃ元気でした」と報告。また「帝京が東京大会優勝して、とても御満悦でした」と、石橋さんの様子も伝えた。さらに、石橋さんと笑顔で並ぶ2ショット写真も公開。「今年も帝京会を開催出来た事ここにご報告させて頂きます」とコメントした。最後には「改めて原口さんお疲れ様でした」と、引退した原口選手への労いの言葉も添えた。

この投稿には、Xユーザーから「来季はさらなる活躍を期待してます！」「あっ！貴さん！!お元気そうでよかったです」「タカさん少し痩せたかもだけど元気そうでよかった」「素敵なお写真ありがとうございます」「ヤスアキもがんばらないとな」「帝京の熱気が伝わってきますね」「今年も帝京会出来て良かったですね!」「貴さんだぁーーー！！」「めっちゃ素敵な関係だな」「またお腹触られてるの笑いましたw」「タカさんの元気な姿が見られてよかったです」「帝京愛がほんと深い」「貴さんの良き兄貴っぷり」など、石橋さんの近影に喜ぶコメントが多数寄せられた。