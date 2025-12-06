12月13日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」

■世界に一つのクリスマス作品を作る、87歳“神木工作家”降臨！







「364日クリスマスイブ」がコンセプトのクリスマス専門店店主にとっての神様は、60年以上クリスマス木工作品を作り続けている神、クラフトマン齋藤さん。

早速、神の自宅を訪れてみると神の作品が至るところ部屋いっぱいに飾られた夢のようなクリスマスハウス！

なんと神は、御年87歳なのに眼鏡もかけず繊細な部分も一つ一つ丁寧に手作業で行っているというから驚き！

「子供の頃からクリスマスが大好き」という神だが、その作品のほとんどは売り物ではなく、家族の為に作り続けてきたものばかり。神の作品作りに込めた想いとは…？





小さな木片まであますことなく作品にする神。世界で一つの可愛すぎる作品がスタジオにも！

■“フルーツ選びの神”が厳選するお取り寄せしてでも食べたい！旬のフルーツが続々登場！







代官山の人気青果店で話を聞くと、店主にとっての神様は、売り上げを50％以上も伸ばしてくれた“フルーツ選びの神”こと卸売業者の荒川一樹さんだという。

後日、都内最大級の広さを誇る大田市場で神と待ち合わせ。

全国の農家を年間100軒以上訪ね歩いて培ってきた目利きで、今おすすめの品種や、お店で買うときにはずさない美味しいフルーツの選び方を教えてもらうことに！





さらに、スタジオでは、糖度17度のキウイ「甘うぃ」、梨のような食感が特徴の高級品種「太秋柿」、愛媛が誇るブランド「日の丸みかん」や「極媛」などなど、神が厳選した絶品フルーツを食し、ヒロミ＆孝太郎も大絶賛！

