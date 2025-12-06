SixTONES『NHK紅白歌合戦』出場決定！「デビュー6周年を記念して、6周年メドレーを披露します」
12月31日にNHK総合他で放送される『第76回NHK紅白歌合戦』に、白組歌手としてSixTONESの出場が決定した。今回の紅白で4回目の出場となる。
■とある場所から生中継でSPメドレーを披露
2020年、デビュー曲「Imitation Rain」がミリオンヒットを記録、その年の紅白で初出場を飾り、これまで3回にわたって紅白のステージを彩ってきたSixTONESが、3年ぶりにNHK紅白歌合戦に出場する。
来年デビュー6周年を迎えるSixTONES。今回の紅白では、とある場所からの生中継で、デビューからのSixTONESの歴史を感じられるようなスペシャルメドレーを披露する。
■SixTONESコメント
SixTONESデビュー6周年を記念して、6周年メドレーを披露します。
是非、お楽しみください。
■番組情報
NHK総合『第76回NHK紅白歌合戦』
12/31（水）19:20～23:45
NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信
らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信
