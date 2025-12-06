来週の【重要イベント】FOMC、米貿易収支、メジャーSQ (12月8日～14日)
―――――――――――――――――――12月 8日 (月) ――
◆国内経済
・10月毎月勤労統計 (8:30)
・7-9月期GDP[改定値] (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・10月国際収支 (8:50)
・11月景気ウォッチャー調査 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・フィリピン市場休場
・ドイツ10月鉱工業生産 (16:00)
★中国11月貿易収支
・米国3年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
〇ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ <3688> [東証Ｐ]：上場廃止
―――――――――――――――――――12月 9日 (火) ――
◆国内経済
・11月マネーストックM2 (8:50)
・11月工作機械受注 (15:00)
・植田日銀総裁がフィナンシャル・タイムズのイベントで講演
・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目
・ドイツ10月貿易収支 (16:00)
・米国10月JOLTS求人件数 (10日0:00)
・オーストラリア中銀が政策金利を発表
・米国10年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
〇テクノプロ・ホールディングス <6028> [東証Ｐ]：上場廃止
―――――――――――――――――――12月10日 (水) ――
◆国内経済
・11月国内企業物価 (8:50)
◆国際経済ｅｔｃ
・タイ市場休場
★中国11月消費者物価指数 (10:30)
★中国11月生産者物価指数 (10:30)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
・米国7-9月期雇用コスト指数 (22:30)
・米国週間石油在庫統計 (11日0:30)
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (11日4:00)
・米国11月月次財政収支 (11日4:00)
★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (11日4:30)
・カナダ中銀が政策金利を発表
・ブラジル中銀が政策金利を発表
・ノーベル賞授賞式
【海外決算】
[米]オラクル 、アドビ
◆新規上場、市場変更 など
〇サイネックス <2376> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)
―――――――――――――――――――12月11日 (木) ――
◆国内経済
★10-12月期法人企業景気予測調査 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・11月都心オフィス空室率 (11:00)
・11月投信概況 (15:00)
・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★米国9月貿易収支 (22:30)
・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
・米国9月卸売在庫[確報値] (12日0:00)
・米国9月卸売売上高 (12日0:00)
・スイス中銀が政策金利を発表
・トルコ中銀が政策金利を発表
・フィリピン中銀が政策金利を発表
・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]ブロードコム 、コストコ・ホールセール
―――――――――――――――――――12月12日 (金) ――
◆国内経済
★メジャーSQ
・10月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・10月設備稼働率 (13:30)
◆国際経済ｅｔｃ
・メキシコ市場休場
・英国10月GDP (16:00)
・ドイツ11月消費者物価指数[確報値] (16:00)
・インド11月消費者物価指数 (19:30)
・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会
◆新規上場、市場変更 など
★フィットクルー <469A> ：東証Ｇ上場
〇ドラフト <5070> [東証Ｇ]：上場廃止
―――――――――――――――――――12月13日 (土) ――
特になし
―――――――――――――――――――12月14日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース