来週の【重要イベント】FOMC、米貿易収支、メジャーSQ (12月8日～14日)



―――――――――――――――――――12月 8日 (月) ――

◆国内経済

・10月毎月勤労統計 (8:30)

・7-9月期GDP[改定値] (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・10月国際収支 (8:50)

・11月景気ウォッチャー調査 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・フィリピン市場休場

・ドイツ10月鉱工業生産 (16:00)

★中国11月貿易収支

・米国3年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ <3688> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月 9日 (火) ――

◆国内経済

・11月マネーストックM2 (8:50)

・11月工作機械受注 (15:00)

・植田日銀総裁がフィナンシャル・タイムズのイベントで講演

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・ドイツ10月貿易収支 (16:00)

・米国10月JOLTS求人件数 (10日0:00)

・オーストラリア中銀が政策金利を発表

・米国10年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇テクノプロ・ホールディングス <6028> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月10日 (水) ――

◆国内経済

・11月国内企業物価 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ市場休場

★中国11月消費者物価指数 (10:30)

★中国11月生産者物価指数 (10:30)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

・米国7-9月期雇用コスト指数 (22:30)

・米国週間石油在庫統計 (11日0:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (11日4:00)

・米国11月月次財政収支 (11日4:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (11日4:30)

・カナダ中銀が政策金利を発表

・ブラジル中銀が政策金利を発表

・ノーベル賞授賞式

【海外決算】

[米]オラクル 、アドビ

◆新規上場、市場変更 など

〇サイネックス <2376> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



―――――――――――――――――――12月11日 (木) ――

◆国内経済

★10-12月期法人企業景気予測調査 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・11月都心オフィス空室率 (11:00)

・11月投信概況 (15:00)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★米国9月貿易収支 (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国9月卸売在庫[確報値] (12日0:00)

・米国9月卸売売上高 (12日0:00)

・スイス中銀が政策金利を発表

・トルコ中銀が政策金利を発表

・フィリピン中銀が政策金利を発表

・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]ブロードコム 、コストコ・ホールセール



―――――――――――――――――――12月12日 (金) ――

◆国内経済

★メジャーSQ

・10月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・10月設備稼働率 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・メキシコ市場休場

・英国10月GDP (16:00)

・ドイツ11月消費者物価指数[確報値] (16:00)

・インド11月消費者物価指数 (19:30)

・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会

◆新規上場、市場変更 など

★フィットクルー <469A> ：東証Ｇ上場

〇ドラフト <5070> [東証Ｇ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月13日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――12月14日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

